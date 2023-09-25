快訊

專題／邊玩邊學的網路世界！「數位原生世代」 3C與社群已成抵擋不了的趨勢

過氧化物儲放3千公斤嚴重超量！明揚大火釀9死百餘傷 屏東縣府重罰工廠240萬

查5家可敘獎！高雄「薑母鴨公文」基層警餘怒未消 痛批：嘉獎不欠這項

提升打擊犯罪效能 民間企業捐贈台南市警用電動機車

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導
台南市2家民間企業響應打造低碳智慧城市，今天在市警察局交通大隊，共捐出20輛電動警用機車後，舉行啟用儀式。記者黃宣翰／攝影
台南市2家民間企業響應打造低碳智慧城市，今天在市警察局交通大隊，共捐出20輛電動警用機車後，舉行啟用儀式。記者黃宣翰／攝影

台南市民間企業響應打造低碳智慧城市，提升打擊犯罪效能，華友聯開發及宏佳騰動力科技公司，今天上午10點40分在市警察局交通大隊，共捐出20輛電動警用機車給警方使用，由市長黃偉哲代表接受。

華友聯開發公司捐贈電動警用偵防機車18輛；宏佳騰動力科技公司捐贈電動警用巡邏機車2輛，共計20輛，分別由華友聯開發公司董事長陸炤廷、宏佳騰動力科技公司董事長鍾杰霖代表捐贈。

市長黃偉哲說，台南市民間企業除響應市府打造低碳智慧城市，讓台南市可以提早成為淨零永續城市，並以「2050淨零排放」為目標，除此之外更為員警執勤提供精良利器，有效提升員警執勤的安全，市府持續編列預算，積極更新各項警用設備，讓所有員警都能安心，並增加打擊犯罪能量，一起為台南市來打拚。

台南市警察局局長廖宗山表示，這次受贈的電動警用機車，除符合執勤實際需求外，並以響應綠能環保，邁向智慧城市門標前進。

據了解，這20輛電動機車，將分配由市警二分局、市警六分局員警使用。

由華友聯開發公司董事長陸炤廷（中）捐贈電動警用機車給警方使用，台南市長黃偉哲（左）回贈警察寶寶，市警察局廖宗（右）一同觀禮。記者黃宣翰／攝影
由華友聯開發公司董事長陸炤廷（中）捐贈電動警用機車給警方使用，台南市長黃偉哲（左）回贈警察寶寶，市警察局廖宗（右）一同觀禮。記者黃宣翰／攝影

台南 黃偉哲 警察 電動機車

延伸閱讀

清除病媒蚊第二次室內能自己噴藥？ 黃偉哲：專家會議下午討論

「九月雪」曾文溪畔搖曳 台南大內甜根子草展風情

賴清德台南中西區後援會成立 黃偉哲：贏更多彌補不足

屏東科技園區工廠大火 黃偉哲稱「與屏東同在」：提供必要協助

相關新聞

回響／雲林危橋減 中央允補助1億修繕

本報7月以陽光專題報導部分縣市缺經費修繕危橋，橋梁成為不定時炸彈，促成改變。雲林縣政府當時統計仍有85座橋梁、共279個...

提升打擊犯罪效能 民間企業捐贈台南市警用電動機車

台南市民間企業響應打造低碳智慧城市，提升打擊犯罪效能，華友聯開發及宏佳騰動力科技公司，今天上午10點40分在市警察局交通...

南市電動車路邊停車優惠取消 10月1日起依公告費率收費

台南市目前電動車輛路邊停車可享汽車前2小時半價、機車當次半價優惠措施，因已實施5年，達成階段性鼓勵電動車輛使用效果，為兼...

清除病媒蚊第二次室內能自己噴藥？ 黃偉哲：專家會議下午討論

台南登革熱確診病例數目前累積9141例，不過近來民眾抱怨，居家已進行多次室內化學噴藥，可否讓居民自己噴藥就好。今天台南市...

台南七股潟湖疏濬 建議設離岸堤

台南七股潟湖的航道近年來常淤積，影響船筏進出、不利養殖，最近又出現淤積情形，市府正向中央爭取疏濬經費，希望年底前施工。但...

嘉市港坪運動公園 地磚損壞整修

嘉義市港坪運動公園內相關運動設施完善，是市區使用率最高的運動公園，損壞率也較高，有市民反映體育館周邊的鋪面地磚龜裂、剝落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦