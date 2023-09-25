提升打擊犯罪效能 民間企業捐贈台南市警用電動機車

台南市民間企業響應打造低碳智慧城市，提升打擊犯罪效能，華友聯開發及宏佳騰動力科技公司，今天上午10點40分在市警察局交通大隊，共捐出20輛電動警用機車給警方使用，由市長黃偉哲代表接受。

華友聯開發公司捐贈電動警用偵防機車18輛；宏佳騰動力科技公司捐贈電動警用巡邏機車2輛，共計20輛，分別由華友聯開發公司董事長陸炤廷、宏佳騰動力科技公司董事長鍾杰霖代表捐贈。

市長黃偉哲說，台南市民間企業除響應市府打造低碳智慧城市，讓台南市可以提早成為淨零永續城市，並以「2050淨零排放」為目標，除此之外更為員警執勤提供精良利器，有效提升員警執勤的安全，市府持續編列預算，積極更新各項警用設備，讓所有員警都能安心，並增加打擊犯罪能量，一起為台南市來打拚。

台南市警察局局長廖宗山表示，這次受贈的電動警用機車，除符合執勤實際需求外，並以響應綠能環保，邁向智慧城市門標前進。