桃園婦買菜遲未歸…被發現精神恍惚倒超商 警護送返家

所幸婦人身體無大礙，警方護送返家，令婦人丈夫相當感謝。記者周嘉茹／翻攝 桃園市觀音區一名50歲石姓婦人，昨下午逛超商時突然倒地不起，警方接獲報案後通知救護人員到場查看，所幸婦人身體無大礙，但卻精神恍惚無法言語，員警利用婦人身上的證件得知她的住處，將她平安護送返家。

大園警分局觀音分駐所昨下午接獲超商店員報案，一名婦人倒地不起精神恍惚，員警獲報到場查看，發現該名婦人眼神空洞無法正常對話，只會點頭或搖頭回應，員警於是通知救護人員到場檢查，所幸婦人身體並無狀況。

員警見婦人精神不濟擔心她的安危，便先將她帶回派出所休息，後續在婦人的隨身包包裡找到她的證件，順利得知婦人的住處，隨即開車護送她回家。