快訊

專題／邊玩邊學的網路世界！「數位原生世代」 3C與社群已成抵擋不了的趨勢

過氧化物儲放3千公斤嚴重超量！明揚大火釀9死百餘傷 屏東縣府重罰工廠240萬

查5家可敘獎！高雄「薑母鴨公文」基層警餘怒未消 痛批：嘉獎不欠這項

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通緝犯爬窗躲警踩空墜4樓 手腳骨折滿臉血倒地哀嚎

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名被通緝的29歲張姓男子，昨天與2名友人入住中和區景平路1間旅館時遇上警方臨檢，張男驚慌爬出4樓窗外欲躲避，不慎失足從窗戶外墜落，導致臉部挫傷右側手腳骨折。警方聞聲上前查看時，張男擔心通緝身分被發現還謊稱是撿東西不慎跌落，但旋即被識破，警方將待張男傷勢穩定後再將他解送歸案。

據了解，29歲張姓男子因詐欺罪嫌遭基隆地檢署通緝，張男為躲避警方查緝平時四處躲藏。昨天張男與38歲朱姓、42歲黃姓男子一同入住中和區景平路1間商務旅館，晚間10時許中和警方前往旅館臨檢，張男聽聞警方上門，驚慌地爬出4樓窗外欲攀下3樓遮雨棚逃逸，不料因不慎失足當場墜樓。

當時警方正在盤查房內朱男及黃男，但皆未發現異狀及違禁品，當員警要離開旅館時有民眾告知一旁有人墜樓，警方獲報前往關心，發現張男臉部挫傷右側手腳骨折，警方詢問時張男擔心通緝身分曝光，還謊稱是撿東西時不慎跌落，但旋即被警方識破。張男經送醫後並無生命危險，警方將待張男傷勢穩定後進行偵詢，在依法將他解送基隆地檢署歸案。

張姓男子從這間商務旅館墜樓。記者黃子騰／翻攝
張姓男子從這間商務旅館墜樓。記者黃子騰／翻攝

通緝 臨檢

延伸閱讀

三重警抓通緝犯認錯人痛毆特戰老兵 雙方互控全遭起訴

囂張！違規併排停車還下車聊天 南警眼尖逮2通緝犯

抖音影片傳「台中綠美圖」移工墜樓原因 移民署澄清：不實訊息

停車抽菸警起疑竟又「扮鬼臉」 反被查出是通緝犯

相關新聞

高雄「薑母鴨公文」基層警餘怒未消 痛批：嘉獎不欠這項

高雄市警局近日發文至各分局，指依高市財政局公函，要求派出所稽查轄區內薑母鴨等攤商是否使用假酒，引發部分基層員警不滿，對市...

桃園婦買菜遲未歸…被發現精神恍惚倒超商 警護送返家

桃園市觀音區一名50歲石姓婦人，昨下午逛超商時突然倒地不起，警方接獲報案後通知救護人員到場查看，所幸婦人身體無大礙，但卻...

通緝犯爬窗躲警踩空墜4樓 手腳骨折滿臉血倒地哀嚎

新北市1名被通緝的29歲張姓男子，昨天與2名友人入住中和區景平路1間旅館時遇上警方臨檢，張男驚慌爬出4樓窗外欲躲避，不慎...

影／越南移工樹林大漢溪捕魚溺水 20個小時後找到遺體

新北市樹林區山佳河濱公園22日傳出越南移工捕魚溺水，報案時一度難以說明確切位置，後來消防局動員許多人力趕往搜救，隔天潛水...

騎到沒油！旗山男大熱天推車找油 幸警急中生智暖救援

9月20日高雄一名男子從旗山騎車前往美濃辦事，回程時因油料不足半路拋錨，因附近沒有加油站，只好找當地派出所求援。員警立刻...

影／不想排隊等紅燈！特斯拉取巧逆向超車 下一秒這景象目擊者全笑翻

新北市新莊區22日有1輛特斯拉轎車，因不願排隊等紅燈投機逆向行駛，令其他乖乖排隊的駕駛人感到不齒，戲謔許願「順向快來1台車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦