通緝犯爬窗躲警踩空墜4樓 手腳骨折滿臉血倒地哀嚎

新北市1名被通緝的29歲張姓男子，昨天與2名友人入住中和區景平路1間旅館時遇上警方臨檢，張男驚慌爬出4樓窗外欲躲避，不慎失足從窗戶外墜落，導致臉部挫傷右側手腳骨折。警方聞聲上前查看時，張男擔心通緝身分被發現還謊稱是撿東西不慎跌落，但旋即被識破，警方將待張男傷勢穩定後再將他解送歸案。

據了解，29歲張姓男子因詐欺罪嫌遭基隆地檢署通緝，張男為躲避警方查緝平時四處躲藏。昨天張男與38歲朱姓、42歲黃姓男子一同入住中和區景平路1間商務旅館，晚間10時許中和警方前往旅館臨檢，張男聽聞警方上門，驚慌地爬出4樓窗外欲攀下3樓遮雨棚逃逸，不料因不慎失足當場墜樓。