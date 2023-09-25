聽新聞
test
0:00 / 0:00
通緝犯爬窗躲警踩空墜4樓 手腳骨折滿臉血倒地哀嚎
新北市1名被通緝的29歲張姓男子，昨天與2名友人入住中和區景平路1間旅館時遇上警方臨檢，張男驚慌爬出4樓窗外欲躲避，不慎失足從窗戶外墜落，導致臉部挫傷右側手腳骨折。警方聞聲上前查看時，張男擔心通緝身分被發現還謊稱是撿東西不慎跌落，但旋即被識破，警方將待張男傷勢穩定後再將他解送歸案。
據了解，29歲張姓男子因詐欺罪嫌遭基隆地檢署通緝，張男為躲避警方查緝平時四處躲藏。昨天張男與38歲朱姓、42歲黃姓男子一同入住中和區景平路1間商務旅館，晚間10時許中和警方前往旅館臨檢，張男聽聞警方上門，驚慌地爬出4樓窗外欲攀下3樓遮雨棚逃逸，不料因不慎失足當場墜樓。
當時警方正在盤查房內朱男及黃男，但皆未發現異狀及違禁品，當員警要離開旅館時有民眾告知一旁有人墜樓，警方獲報前往關心，發現張男臉部挫傷右側手腳骨折，警方詢問時張男擔心通緝身分曝光，還謊稱是撿東西時不慎跌落，但旋即被警方識破。張男經送醫後並無生命危險，警方將待張男傷勢穩定後進行偵詢，在依法將他解送基隆地檢署歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言