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影／越南移工樹林大漢溪捕魚溺水 20個小時後找到遺體

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區山佳河濱公園22日傳出越南移工捕魚溺水，報案時一度難以說明確切位置，後來消防局動員許多人力趕往搜救，隔天潛水員才在溪底找到遺體。消防局提醒民眾若在無門牌的地方報案，要善用電線桿編號，協助救援單位定位。

據了解，當天3名越南移工一起去捕魚，其中2人還在岸上準備，突然發現先下水架設漁網的1人失去蹤影，晚間6時許趕緊向119求救。但因語言溝通困難，消防局請移工找旁邊有無台灣人可幫忙聽電話，再引導這名台灣人回報附近電線桿編號協助定位。

由於樹林消防分局距離不遠，迅速趕抵、駕駛船艇在大漢溪水面搜尋，同時在柑園橋上調派照明車打光，經過3個小時仍未尋獲。隔天早上8時加派5個分隊人力，多艘船艇同時搜索，並派秀峰特搜分隊、隆恩義消分隊潛水重裝人員下水，新北市搜救協會且支援空拍機。

直到23日下午2時許，潛水重裝人員才在河底約2.7公尺深的壕溝轉折處，找到遺體，據稱離他下水處僅約6、7公尺遠。

新北市消防局提醒民眾，到溪邊戲水釣魚一定要遵守現場安全指示牌規定，務必穿上救身衣自保。若再無門牌號碼的地方報案、不會使用手機定位，可尋找附近路燈桿或電線桿、電箱，上面會有英文字母和數字組成的編號。

救援人員會將編號輸入「電力座標轉換與定位系統」或「台電圖號座標定位系統」，即可查詢位置展開救援。

消防局隔天加派人力和船艇擴大搜索，潛水重裝人員也從水面下搜尋。圖／消防局提供
消防局隔天加派人力和船艇擴大搜索，潛水重裝人員也從水面下搜尋。圖／消防局提供
1名越南移工22日晚間在樹林區山佳河濱公園捕魚溺水，當天消防局出動船艇在大漢溪搜索未獲。圖／消防局提供
1名越南移工22日晚間在樹林區山佳河濱公園捕魚溺水，當天消防局出動船艇在大漢溪搜索未獲。圖／消防局提供
1名越南移工22日晚間在樹林區山佳河濱公園捕魚溺水，當天消防局出動船艇在大漢溪搜索未獲。圖／消防局提供
1名越南移工22日晚間在樹林區山佳河濱公園捕魚溺水，當天消防局出動船艇在大漢溪搜索未獲。圖／消防局提供

移工 溺水

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