聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／越南移工樹林大漢溪捕魚溺水 20個小時後找到遺體
新北市樹林區山佳河濱公園22日傳出越南移工捕魚溺水，報案時一度難以說明確切位置，後來消防局動員許多人力趕往搜救，隔天潛水員才在溪底找到遺體。消防局提醒民眾若在無門牌的地方報案，要善用電線桿編號，協助救援單位定位。
據了解，當天3名越南移工一起去捕魚，其中2人還在岸上準備，突然發現先下水架設漁網的1人失去蹤影，晚間6時許趕緊向119求救。但因語言溝通困難，消防局請移工找旁邊有無台灣人可幫忙聽電話，再引導這名台灣人回報附近電線桿編號協助定位。
由於樹林消防分局距離不遠，迅速趕抵、駕駛船艇在大漢溪水面搜尋，同時在柑園橋上調派照明車打光，經過3個小時仍未尋獲。隔天早上8時加派5個分隊人力，多艘船艇同時搜索，並派秀峰特搜分隊、隆恩義消分隊潛水重裝人員下水，新北市搜救協會且支援空拍機。
直到23日下午2時許，潛水重裝人員才在河底約2.7公尺深的壕溝轉折處，找到遺體，據稱離他下水處僅約6、7公尺遠。
新北市消防局提醒民眾，到溪邊戲水釣魚一定要遵守現場安全指示牌規定，務必穿上救身衣自保。若再無門牌號碼的地方報案、不會使用手機定位，可尋找附近路燈桿或電線桿、電箱，上面會有英文字母和數字組成的編號。
救援人員會將編號輸入「電力座標轉換與定位系統」或「台電圖號座標定位系統」，即可查詢位置展開救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言