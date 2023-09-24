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台南移工聚所氣爆！8名越南移工急送醫 生命跡象皆穩定

聯合報／ 記者黃宣翰李文德／台南即時報導

台南北區北忠街一處外籍移工聚會場所，今晚約7點發生瓦斯氣爆，8名越南外籍男移工分別受到2到3級燒燙傷，其中1人自行就醫，3人送成大，4人送永康奇美。消防人員說，現場疑使用瓦斯桶不慎造成瓦斯外洩，8人都意識清楚沒有生命危險。據了解，目前共有5名送往成大醫院、3名送往奇美醫院，生命跡象皆穩定，醫護人員積極救護中。

據了解，救護人員將4名移工送往成大醫院，1名移工由友人同樣送至成大。目前5名生命跡象皆穩定，急診及燒傷團隊積極治療中，目前3名接受氣管內管置放，後續將安排至燒傷加護病房，另2名男子燒傷面積大約8%至10%，將安排入住燒傷病房。

另3名移工則送往奇美醫院，分別臉部及四肢都灼傷，燒傷面積大約21%至36%，目前還正由院方救治中，後續將送入燒燙傷中心觀察。

事發地點北區北忠街16巷41號民宅，初步調查疑因瓦斯桶洩漏引發，氣爆發生後數名印尼外籍移工手部和腳部受傷但能自行走上救護車，其中一名男移工手腳及背部燙傷，同鄉幫忙澆水。住在附近台灣民眾說，當時聽到「砰」一聲很大聲，連忙外出察看才知道是氣爆。氣爆現食物散落一地，場面相當混亂。

警消人員抵達現場前，民眾已經自行使用滅火器撲滅火勢，至於詳細事發原因還有待進一步釐清。

台南北區北忠街一處外籍移工聚會場所，今晚約7點多發生瓦斯氣爆，造成8名越南外籍男移工分別受到2到3級燒燙傷，分別送往成大、奇美醫院救治，生命跡象皆穩定。記者黃宣翰／攝影
台南北區北忠街一處外籍移工聚會場所，今晚約7點多發生瓦斯氣爆，造成8名越南外籍男移工分別受到2到3級燒燙傷，分別送往成大、奇美醫院救治，生命跡象皆穩定。記者黃宣翰／攝影
台南北區北忠街一處外籍移工聚會場所，今晚約7點多發生瓦斯氣爆，造成8名越南外籍男移工分別受到2到3級燒燙傷，分別送往成大、奇美醫院救治，生命跡象皆穩定。記者黃宣翰／攝影
台南北區北忠街一處外籍移工聚會場所，今晚約7點多發生瓦斯氣爆，造成8名越南外籍男移工分別受到2到3級燒燙傷，分別送往成大、奇美醫院救治，生命跡象皆穩定。記者黃宣翰／攝影

移工 成大醫院 氣爆 瓦斯外洩

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