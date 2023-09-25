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高市通令員警查假酒 基層有意見

聯合報／ 記者吳慧芬卜敏正／高雄報導

高雄市警察局發函通令各分局要求員警查察轄區薑母鴨、燒酒雞等業者是否使用假酒。圖／翻攝臉書靠北警察
高雄市警察局發函通令各分局要求員警查察轄區薑母鴨、燒酒雞等業者是否使用假酒。圖／翻攝臉書靠北警察
高雄市警局近日發文各分局依高市財政局公函，要求派出所稽查轄區內薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞攤商是否使用假酒，引發部分員警質疑「薑母鴨也要警察管，累的是基層...」；市警局強調此為行政協助、非要求自行稽查；財政局也說是聯合稽查，員警查5家可專案簽市長敘獎。

高雄市警局表示，查緝私酒有其專業，警方查緝時無法辨認酒的真偽，多年來都是行政協助，採任務編組，協助市府主管機關財政局查緝不法菸酒業者；資深員警說，過去的確沒有要求員警單獨稽查私酒，或許是小學弟太忙了，突然看見公文會錯意才貼文抱怨。

高雄基層員警昨在網路貼文「警力已緊繃」文章，並附上市警察局發給各分局公文，指依高市財政局9月14日發出公函，請各分局所轄派出所，對轄區內經營羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞、夜市等店家查察，所用米酒等食材是否劣質有偽製品，並將抽檢紀錄送市警局彙辦。

貼文者不滿質疑，高雄市連薑母鴨業者也要警方列管？並直言「這不是警察該做的事，是財政局要派人稽查」，呼籲警局正視警察業務，否則累的是基層。

高市財政局表示，這是每年秋冬例行稽查專案，該局會同衛生、警局等單位組聯合稽查小組稽查假酒，財政局也會查，絕非丟給員警，員警協助可專案簽請敘獎。

薑母鴨 警察 高雄市

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