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傳遞佳節溫暖！桃消邀弱勢家庭團圓烤肉 猜燈謎學防災

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

溫馨迎接中秋節，桃園市政府消防局第一大隊八德分隊聯合八德義消分隊及八德義消顧問團，今中午特地舉辦「關懷弱勢家庭-中秋烤肉聯歡活動」，在中秋前夕讓弱勢家庭共同度過一個充滿愛與關懷的節日。

消防員及救災義消們今脫去消防衣，展現不同的一面，每個人都成為生火高手，在烤爐前努力搧風引火點燃木炭，每桌擺滿各式烤肉食材及火鍋料相當豐富；現場除了有農場提供的戲水區、沙坑及各式遊樂區供小朋友玩樂外，消防員們還特別準備「中秋猜燈謎」遊戲，將防火防災知識設計成謎題讓小朋友搶答爭取宣導小禮物，藉由多元化宣導方式加強民眾防災意識。

八德義消分隊長邱輝中表示，八德區有許多教養困難或照顧壓力的脆弱家庭，本著取之於社會、回饋社會的心態特別邀請這些「小衛星」家庭一起參與，讓每個家庭無憂無慮地享受佳節美食。藉由舉辦此次活動，關懷身心弱勢團體走入社會，大家一起烤肉才像過中秋節，這樣的活動會持續下去，為更多人帶來希望和快樂。

桃園市消防局第一大隊八德消防分隊長鄭仁豪則說，藉此活動傳遞消防知識，宣導注意用火用電安全，在歡樂聲中將這些防火防災觀念深植小朋友心中，不僅帶來節日的歡樂，更是一個充滿溫情和互助精神的盛會。同時歡迎大家一起做公益，讓孩子們在更有溫度的環境下快樂成長，社會的溫暖會在孩子的心中留下深刻回憶，讓孩子們在佳節過後還能持續感受到社會的關懷與溫暖。

八德分隊及義消在中秋前夕舉辦烤肉，讓弱勢家庭共同度過一個充滿愛與關懷的節日。記者周嘉茹／翻攝
八德分隊及義消在中秋前夕舉辦烤肉，讓弱勢家庭共同度過一個充滿愛與關懷的節日。記者周嘉茹／翻攝
此次活動希望能關懷身心弱勢團體走入社會，留下美好的回憶。記者周嘉茹／翻攝
此次活動希望能關懷身心弱勢團體走入社會，留下美好的回憶。記者周嘉茹／翻攝
溫馨迎接中秋節，桃園市消防局第一大隊八德分隊聯合八德義消分隊及八德義消顧問團，舉辦「關懷弱勢家庭-中秋烤肉聯歡活動」。記者周嘉茹／翻攝
溫馨迎接中秋節，桃園市消防局第一大隊八德分隊聯合八德義消分隊及八德義消顧問團，舉辦「關懷弱勢家庭-中秋烤肉聯歡活動」。記者周嘉茹／翻攝

中秋節 烤肉 消防員

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