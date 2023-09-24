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影／樹林醉漢半夜在路旁連續砸車 車主制止也被鐵棍攻擊受傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區日前有1名49歲詹姓男子，喝酒醉在路旁隨意撿拾鐵棍砸車，並連續抬起自行車扔在引擎蓋上，其中1名車主出面制止，還被他用鐵棍打到肩膀鎖骨挫傷。警方獲報趕抵依現行犯逮捕，警詢後按傷害、毀損罪嫌移送法辦。

詹男20日凌晨0時許在樹林區忠孝街，不僅撿拾鐵棍砸破路旁停放汽車的前擋風玻璃，還連續將別人的自行車抬起再朝引擎蓋和擋風玻璃重重砸下，共造成3輛汽車、2輛自行車毀損。

其中1輛汽車的47歲王姓車主發現後出面制止，詹男惱羞成怒揮舞鐵棍攻擊，擊中王男的肩膀造成鎖骨挫傷。警方接獲報案趕抵，直接逮捕詹姓男子，發現他根本已經喝醉，警詢後依傷害、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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樹林區忠孝街日前發生醉漢深夜連續砸車，路旁停放的計程車被抬起自行車砸破擋風玻璃。記者林昭彰／翻攝
樹林區忠孝街日前發生醉漢深夜連續砸車，路旁停放的計程車被抬起自行車砸破擋風玻璃。記者林昭彰／翻攝
詹姓男子發酒瘋，在路旁連續搬自行車砸毀汽車，造成3輛汽車、2輛自行車毀損。記者林昭彰／翻攝
詹姓男子發酒瘋，在路旁連續搬自行車砸毀汽車，造成3輛汽車、2輛自行車毀損。記者林昭彰／翻攝
詹姓男子發酒瘋，在街上隨手撿拾鐵棍砸破路旁停車的擋風玻璃。記者林昭彰／翻攝
詹姓男子發酒瘋，在街上隨手撿拾鐵棍砸破路旁停車的擋風玻璃。記者林昭彰／翻攝

車主 擋風玻璃

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