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影／板橋鐵板燒店換瓦斯突竄火 瓦斯工閃避不及遭灼傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋中正路1間鐵板燒店今天下午驚傳火警。1名瓦斯工人下午5時許更換瓦斯桶時疑似因更換不慎導致瓦斯外洩瞬間起火，工人閃避不及當場遭燒傷。警消獲報趕抵灌救迅速將火勢撲滅，並將起火的瓦斯桶搬出店外，所幸受傷的工人僅輕微灼傷並無生命危險，燃燒面積約1平方公尺，確切起火原因仍待調查。

據了解，事發當時瓦斯工人正在鐵板燒店內更換瓦斯桶，疑因更換時不慎導致瓦斯外洩造成起火，新北市消防局共派遣17輛各式消防車及30名警消前往灌救，不到10分鐘就將火勢撲滅，警消還奮勇將閥門仍在開啟狀態且起火的瓦斯桶搬出店外，以免造成更大災害。受傷的瓦斯工人第一時間閃避不及被灼傷，由救護人員先行包紮後送醫，所幸當時店內顧客及員工並未受傷。起火原因正由火調人員調查中。

警消到場灌救。記者黃子騰／攝影
警消到場灌救。記者黃子騰／攝影
警消將起火的瓦斯桶搬出店外。記者黃子騰／攝影
警消將起火的瓦斯桶搬出店外。記者黃子騰／攝影
救護人員替瓦斯工人清洗包紮。記者黃子騰／攝影
救護人員替瓦斯工人清洗包紮。記者黃子騰／攝影
救護人員將受傷的瓦斯工人送醫。記者黃子騰／攝影
救護人員將受傷的瓦斯工人送醫。記者黃子騰／攝影

工人 瓦斯外洩 火災

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