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929世界心臟日！出現這些症狀要小心 桃消快閃CPR宣導

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為了讓民眾正視心臟血管健康重要性，世界心臟聯盟訂定每年9月29日為「世界心臟日」，為響應世界心臟日，桃園市消防局第一大隊三民分隊特別在本周末，辦理快閃救護宣導活動，希望提高市民對心臟健康的關注，並強調健康生活方式的重要性。

三民分隊高級救護技術員（EMT-P）小隊長陳啟敏表示，近期出勤一件案件，一名計程車駕駛開車時突然意識不清發生車禍，善心路人上前幫忙，發現患者口吐白沫，且無呼吸心跳，立即實施旁觀者CPR，救護人員到場後接手急救，幸運地在到院前恢復心跳，後續接受治療也成功康復出院。

搶救心肌梗塞，時間是最重要的關鍵之一，據統計有約7成的心臟突發事件發生在家中，家人可以儘速幫助病人，如果出現心臟病徵兆，如胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難，或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀，應立即就醫處理。

三民分隊本周末舉行快閃救護宣導活動，除了進行CPR+AED的教學，更安排由救護人員與民眾分享，平時如何預防心臟疾病的重要信息，以及當遇到胸悶、胸痛等心臟病徵兆該怎麼辦等相關知識，期望能讓民眾在突發事故發生時，不驚慌做出正確的緊急應變。

桃園市消防局三民消防分隊長黃柏豪表示，心血管疾病急性發作如心肌梗塞及腦中風，儘早就醫可減少死亡及病後殘留失能的嚴重度，建議一旦發現徵兆，立即就醫接受治療。也呼籲大家平時能多珍惜緊急救護資源，切勿濫用，將珍貴的救護能量留給更需要的患者。

救護宣導活動希望提高市民對心臟健康的關注，並強調健康生活方式的重要性。記者周嘉茹／翻攝
救護宣導活動希望提高市民對心臟健康的關注，並強調健康生活方式的重要性。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局第一大隊三民分隊今天辦理快閃救護宣導。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局第一大隊三民分隊今天辦理快閃救護宣導。記者周嘉茹／翻攝

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