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金門孩童晚間負氣離校 警方擴大搜索於工地發現...

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門金湖地區昨下午一名國小孩童突然負氣離校，因身上無通訊設備及金錢，引發校方及家長憂心，經金湖派出所調閱監視器循線搜索，確定孩童可能路徑後全面搜索，終於在金城區一處工地發現，透過勸導解開其心防，並由家屬帶回。

金湖分局金湖派出所表示，昨晚接獲金城分局轉報，金湖轄區某國小5年級黃姓孩童，因在校課間與同學發生爭吵，遭師長制止後，於當日下午4時40分許負氣離開學校後，行蹤不明，且未攜帶相關通訊設備及金錢，經黃童家人向警方報案，金湖派出所立即發動線上警網擴大協尋。

金湖派出所指出，金湖派出所副所長簡鴻源率員前往校區調閱監視器影像，確定孩童離校時間及可能行經路徑，鎖定黃童離校行蹤及動向後，全面搜尋孩童可能行經路線，終於在當日晚間8時40分許發現黃童。

黃童因情緒不穩躲藏在金城地區附近工地，不願與家人返家，金湖派出所接獲家屬請求，協助勸導黃童，終解開其心防並由家屬帶回返家，全案始告一段落。警方獲報後積極搜尋，家屬表示非常感激。

金門金湖地區昨下午一名國小孩童突然負氣離校，經金湖派出所調閱監視器全面搜索，終於在金城區一處工地發現。圖／金湖派出所提供
金門金湖地區昨下午一名國小孩童突然負氣離校，經金湖派出所調閱監視器全面搜索，終於在金城區一處工地發現。圖／金湖派出所提供
金門金湖地區昨下午一名國小孩童突然負氣離校，經金湖派出所調閱監視器全面搜索，終於在金城區一處工地發現。圖／金湖派出所提供
金門金湖地區昨下午一名國小孩童突然負氣離校，經金湖派出所調閱監視器全面搜索，終於在金城區一處工地發現。圖／金湖派出所提供

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