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影／煞車不及…嘉縣太保國小旁2車相撞 休旅車被撞翻畫面曝

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣太保國小旁今早發生嚴重車禍，一輛黑色轎車在嘉朴公路左轉進春珠麻寮路，不料對向直行轎車煞車不及，直接撞上黑色轎車右後方，黑色轎車再撞上等紅燈車輛而翻覆，林姓駕駛則自行爬出脫困，由救護車送往嘉義長庚醫院治療，詳細肇事原因仍需警方調查釐清。

據了解，黑色轎車今早沿著嘉朴公路由西往東行駛，行至春珠麻寮路路口時左轉時與對面嘉朴公路由東往西行駛的汽車碰撞，撞擊後黑色轎車失控撞到在春珠麻寮路路口停等紅燈的汽車後翻覆，黑色轎車右後方嚴重毀損，對向轎車車頭變形、保險桿掉落，撞擊力道相當大。

嘉義縣消防局今早11點37分獲報，太保國小旁發生連環車禍，有車輛翻覆待援，立即派遣太保與祥和分隊前往救援，到場發現是3車撞擊事故，其中2名汽車駕駛都無大礙，黑色轎車的林姓駕駛意識清楚、沒有明顯外傷，但因感覺腰部疼痛，由太保分隊救護車送醫治療。

嘉義縣太保國小旁今早發生嚴重車禍，一輛轎車翻覆、駕駛受傷自行脫困。圖／民眾提供
嘉義縣太保國小旁今早發生嚴重車禍，一輛轎車翻覆、駕駛受傷自行脫困。圖／民眾提供
嘉義縣太保國小旁今早發生嚴重車禍，一輛轎車翻覆、駕駛受傷自行脫困。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保國小旁今早發生嚴重車禍，一輛轎車翻覆、駕駛受傷自行脫困。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保國小旁今早發生嚴重車禍，一輛轎車翻覆、駕駛受傷自行脫困。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保國小旁今早發生嚴重車禍，一輛轎車翻覆、駕駛受傷自行脫困。記者黃于凡／攝影

嘉義 救護車 車禍 失控 保險

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