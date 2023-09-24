整張床卡在底盤！大貨車行駛國5「掉落3床墊」 後方2車撞上車損

一輛大貨車昨晚行程國道5號南向44.5公里宜蘭羅東段，因載運彈簧床墊未捆牢，沿路掉落3個床墊，造成後方兩輛車閃避不及，撞床墊卡底盤，以致車損。第九公路警察大隊獲報後通知貨車駕駛到案說明，依妨害公眾往來安全罪，移送地檢署偵辦。

國九隊查出是一輛營業大貨車掉落，通知63歲李姓駕駛到案說明，經查並無酒駕。據了解，李男駕駛大貨車從宜蘭交流道上國5，後車斗載了一堆彈簧床墊等家具物品，正南下前往花蓮，由於沒有綑綁牢靠，以致行經宜蘭羅東交流道附近，掉落3個彈簧床墊在車道上。

事故發生在昨晚7點57分，周六晚間車流量多，造成後方其他兩車閃避不及，撞上床墊後，整張床就卡在底盤，致使車輛動彈不得，所幸無人傷亡。

警方認定貨車駕駛涉嫌違反妨害公眾往來安全罪，函送宜蘭地檢署偵辦，另也違反道路交通管理處罰條例規定，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，同時請人載走彈簧床，恢復路面通行安全。

警方呼籲駕駛人，車輛行駛上馬路之前，應該檢查所載的貨物是否綑紮牢固，確保不會掉落，以免貨物掉落危害自身及其他用路人安全。