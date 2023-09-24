台南安平運河驚見男浮屍 岸邊留下手機及健保卡

台南市安平運河靠近林默娘公園旁水域，今天下午1 點多經民眾發現一具男浮屍，消防人獲報將他打撈上岸已經沒有呼吸心跳，死者為中年男子沒有明顯外傷 。轄區警方到場採證在岸邊發現一支智慧手機及健保卡，正循線查明他的身分。

今天下午1點21分，台南市消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案，位於安平區永華十一街安平運河靠近林默娘公園旁水域，有人載浮載沈。安平消防分隊接獲轉報後前往打撈，死者為50多歲中年男子。

轄區警方到場蒐證，在岸邊發現一支智慧手機及健保卡，健保卡為曾姓男子，正循線查明他的身分。並將報請南檢相驗查明死因。警方說，死者沒有明顯外傷，研判可能是落水溺斃，需進一步相驗才能釐清死因 。