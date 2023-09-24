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影／逢甲商圈大排被塗鴉客入侵 市民氣炸警要抓5人
台中市西屯區新庄仔溪旁有人任意塗鴉，有市民看不下去，在網路發文爆料，指控像是「貧民窟」，警方表示，此案未接獲民眾檢舉，經調閱監視器發現疑有5人涉案，將循線查緝到案，依毀損、違反社維法等罪偵辦。
有市民在臉書「爆料公社」發文，提到逢甲商圈的至善路、逢甲路附近的新庄仔溪的排水溝，遭不明人士塗鴉，而且不只一處，詢問市長盧秀燕是否同意此種藝術風格，也直言不明人士塗鴉後隨意棄置油漆罐，若再多些垃圾，就像是「貧民窟」。
第六警分局西屯所副所長鄭翔予說，此案有接獲民眾反映，也看到爆料公社的貼文，但還沒有業管的被害單位報案，但已調閱相關監視器影像，發現疑似有5名年輕男子涉案，將循線查出涉案人身分，依毀損、違反社會秩序維護法等罪方向偵辦。
第六警分局表示，民眾在街頭任意塗鴉、破壞市容環境是有法律責任的，根據社維法規定，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人的交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可處3000千元以下罰鍰或申誡。
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