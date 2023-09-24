快訊

亞運柔道／楊勇緯「一本」強勢晉金牌戰 將與南韓爭金

屏東4勇消殉職！屏二分隊長自責靈堂「單膝下跪」痛哭崩潰

影／日月潭萬人泳渡傳意外！25歲泳客不適「下水不久就呼救」送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／逢甲商圈大排被塗鴉客入侵 市民氣炸警要抓5人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區新庄仔溪旁有人任意塗鴉，有市民看不下去，在網路發文爆料，指控像是「貧民窟」，警方表示，此案未接獲民眾檢舉，經調閱監視器發現疑有5人涉案，將循線查緝到案，依毀損、違反社維法等罪偵辦。

有市民在臉書「爆料公社」發文，提到逢甲商圈的至善路、逢甲路附近的新庄仔溪的排水溝，遭不明人士塗鴉，而且不只一處，詢問市長盧秀燕是否同意此種藝術風格，也直言不明人士塗鴉後隨意棄置油漆罐，若再多些垃圾，就像是「貧民窟」。

第六警分局西屯所副所長鄭翔予說，此案有接獲民眾反映，也看到爆料公社的貼文，但還沒有業管的被害單位報案，但已調閱相關監視器影像，發現疑似有5名年輕男子涉案，將循線查出涉案人身分，依毀損、違反社會秩序維護法等罪方向偵辦。

第六警分局表示，民眾在街頭任意塗鴉、破壞市容環境是有法律責任的，根據社維法規定，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人的交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可處3000千元以下罰鍰或申誡。

台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社
台中市逢甲商圈附近的排水溝，近日有不明人士塗鴉，妨礙市容觀瞻。圖／摘自臉書爆料公社

爆料公社 監視器 排水溝

延伸閱讀

影／女逢甲商圈走斑馬線 台中客運不讓…司機還開擴音飆罵4字經

台鐵塗鴉怪客抓到了！22歲男犯後出國今返台 喊「都是外國人噴的」

遭外籍怪客塗鴉車廂 中捷將求償修復費及公司聲譽費用

新北噴漆怪客出沒！店家鐵捲門遭塗鴉 警調監視器追凶

相關新聞

南投一輛前往溪頭遊覽車陷入火海 40人驚險逃生

南投縣鹿谷鄉鹿彰路，上午8時15分發生火燒車事件，一輛遊覽車載著乘客要到溪頭，沒想到途中車子後方突然冒出黑煙，司機發現後...

刺青男持開山刀虐殺犬全程錄影 警強調嚴辦 終於找到人了

天理難容！近日網路社群瘋傳「台南黑幫半夜練膽量」，1名刺青男持開山刀虐殺流浪動動，台南市政府農業局動保處獲報通報警方，鎖...

女遭惡犬攻擊小腿組織壞死 母PO文籲經過高雄這路口要小心

太可怕了。高雄一名媽媽在網路PO文，指女兒9/6行經楠梓德民與益群路口，突遭一隻疑似是混狼犬的米克斯咬住右小腿，造成組織...

影／日月潭萬人泳渡傳意外 25歲泳客身體不適送醫不治

日月潭萬人泳渡今天登場，今年吸引近2.5萬人參加，「萬人下水餃」場面壯觀，前總統馬英九也下水10度挑戰。但上午9時許傳出...

影／逢甲商圈大排被塗鴉客入侵 市民氣炸警要抓5人

台中市西屯區新庄仔溪旁有人任意塗鴉，有市民看不下去，在網路發文爆料，指控像是「貧民窟」，警方表示，此案未接獲民眾檢舉，經...

4勇消殉職 王金平拋撫卹應比「敬鵬勇消」2200萬還高

屏東科技園區高爾夫球代工廠明揚國際22日傍晚發生火警和氣爆，造成第一時間衝入火場搶救的消防隊員賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣和施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦