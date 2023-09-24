明揚大火著重燒燙傷治療 王必勝：有廠商願無償提供幹細胞醫療

專門生產高爾夫球、球具的明揚國際科技廠區22日發生大火、爆炸，造成逾百人死傷，其中包括4名消防隊員罹難。許多傷者皮膚可能有大面積的燒燙傷，衛福部次長王必勝今表示，面前將關注對於傷者後續的治療及協助，並著重在皮膚傷勢的治療，已有醫學中心及及細胞醫療的廠商願意協助，並依傷者傷勢無償提供幹細胞等治療，把皮膚傷勢處理好，衛福部將會成立相關連繫平台。

而目前火災現場前進指揮所，均有消防署、醫療人員進駐。王必勝指出，今天與屏東基督教醫院現場人員討論，如這次工廠爆炸，空氣可能帶有化學或輻射物質，如果無法辨別又帶回醫院，可能傷害醫護人員，這部分要盡快釐清，未來也需造冊，知道工廠內主要化學物質有什麼，是否對人體危害須及早面對，精進醫療處置，這部分相關措施有可能會推廣到全國，且相關資料要不斷更新。

王必勝說，行政院政務委員林萬億今天下午也會南下屏東，明天會進行相關會議，可能討論疫議題包括傷者後續醫療處置及代位求償等問題。

衛福部醫事司長劉越萍表示，今天下午也有可能前往屏東，隨同政務委員林萬億訪視傷病患，至於醫療資源調度，目前應是足夠，若有不足都會隨時調度，另也可能需要心理方面等支持與幫忙。