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百年木造站房二度遭車劫 BMW新車滑撞大山火車站毀2柱

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛BMW（寶馬）新車昨天中午疑未拉手煞車，車子滑動撞進苗栗縣歷史建築後龍鎮大山火車站，造成2根木柱斷裂，站房些微破損，台灣鐵路局緊急封閉，並啟動後續修復。

後龍鎮台鐵大山車站於2019年12月23日，曾遭一輛小貨車撞斷前廊的木造柱子及牆面，直入候車室才停下來，屋頂的大山車站招牌，也有一塊因此倒下，未料，昨天中午12點多又遭BMW轎車撞入。

警方初步了解，70歲徐姓老翁駕駛BMW停車在大山車站前，疑因未拉手煞車，且車子打空檔，車子順著斜坡滑下，徐姓老翁在車前阻擋不住，車子滑了約30公尺，撞倒2支車檔，再撞斷2支木柱，其中1支倒插在站房，還好沒有造成人員受傷。

台鐵局先封閉站房，旅客改由站房側邊進出，今天派員到車站勘察，將設計先緊急支撐，安全無虞後，再開放進出站，苗栗縣政府文化觀光局昨天第一時間到場了解，表示火車站目前還在研究調查中，後續將會由台鐵負責修繕。

文觀局指出，大山火車站1922年創建，為台灣少數存留的和洋風折衷半木構造式樣車站建築，典型日治時期的鐵路小站，日治時期以稻米運輸居多，建築外觀及內部運用，充分呈現當時社會歷史背景，縣府2005年登錄歷史建築。

一輛BMW新車昨天中午疑未拉手煞車，車主無法阻止滑動，撞進苗栗縣歷史建築後龍鎮大山火車站，造成2根木柱斷裂。圖／民眾提供
一輛BMW新車昨天中午疑未拉手煞車，車主無法阻止滑動，撞進苗栗縣歷史建築後龍鎮大山火車站，造成2根木柱斷裂。圖／民眾提供
一輛BMW新車昨天中午疑未拉手煞車，車主無法阻止滑動，撞進苗栗縣歷史建築後龍鎮大山火車站，造成2根木柱斷裂。記者范榮達／攝影
一輛BMW新車昨天中午疑未拉手煞車，車主無法阻止滑動，撞進苗栗縣歷史建築後龍鎮大山火車站，造成2根木柱斷裂。記者范榮達／攝影
一輛BMW新車昨天中午疑未拉手煞車，車主無法阻止滑動，撞進苗栗縣歷史建築後龍鎮大山火車站，造成2根木柱斷裂。圖／民眾提供
一輛BMW新車昨天中午疑未拉手煞車，車主無法阻止滑動，撞進苗栗縣歷史建築後龍鎮大山火車站，造成2根木柱斷裂。圖／民眾提供

火車站 歷史建築 台鐵

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