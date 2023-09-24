百年木造站房二度遭車劫 BMW新車滑撞大山火車站毀2柱

一輛BMW（寶馬）新車昨天中午疑未拉手煞車，車子滑動撞進苗栗縣歷史建築後龍鎮大山火車站，造成2根木柱斷裂，站房些微破損，台灣鐵路局緊急封閉，並啟動後續修復。

後龍鎮台鐵大山車站於2019年12月23日，曾遭一輛小貨車撞斷前廊的木造柱子及牆面，直入候車室才停下來，屋頂的大山車站招牌，也有一塊因此倒下，未料，昨天中午12點多又遭BMW轎車撞入。

警方初步了解，70歲徐姓老翁駕駛BMW停車在大山車站前，疑因未拉手煞車，且車子打空檔，車子順著斜坡滑下，徐姓老翁在車前阻擋不住，車子滑了約30公尺，撞倒2支車檔，再撞斷2支木柱，其中1支倒插在站房，還好沒有造成人員受傷。

台鐵局先封閉站房，旅客改由站房側邊進出，今天派員到車站勘察，將設計先緊急支撐，安全無虞後，再開放進出站，苗栗縣政府文化觀光局昨天第一時間到場了解，表示火車站目前還在研究調查中，後續將會由台鐵負責修繕。