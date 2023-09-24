心情很沉重所以更要努力宣導 豐原消防分隊加強防火宣導

屏東大火造成嚴重死傷悲劇，有消防隊員殉職，台中市消防局豐原分隊昨晚在一場中秋晚會宣導活動中，消防隊員說，心情很沉重，所以更要努力宣導，讓民眾知道火災預防的重要，希望大家都能平平安安。

屏東大火中有消防隊員殉職和受傷，台中市消防局各消防大隊和分隊臉書貼上黑色照片哀悼，台中市第一救災救護大隊豐原分隊昨晚在豐原福德宮中秋祈福晚會宣導活動，加強防火宣導。

豐原分隊表示，居家電氣種類愈來愈多元化，但是家庭中使用的電路、開關或電線等設施卻沒有與時俱進，依台中市消防局統計112年度1到8月住宅火警共1073件，其中屬於電器因素138件，占比12%。顯示因為住宅火警中大部分是因為用電不慎而造成的意外。

台中市消防局為降低獨居老人、身心障礙者及低收入戶等族群因使用電氣不慎造成火災意外，高風險族群居住於30年以上房屋者，制定高風險族群居家電路設施汰舊換新計畫，協助改善用電環境、扼止電氣起火潛勢。