桃園8旬婦失蹤2天 警見「走進水溝」衝現場救人已溺斃
桃園市桃園區有民眾日前向警方報案，年邁母親2天前外出散步後就沒有再返家，對此警方調閱監視器發現，婦人走進壽昌街和宏昌六街交叉路口下方水溝後就不見蹤影，員警今上午到水溝下尋人，發現該名85歲婦人倒臥水中，通知消防人員到場救援，婦人被救起時已不幸身亡。
據了解，老婦本身有些微失智，平常都會出門散步，但22日當天婦人卻未返家，對此家人晚間向派出所報警，警方沿途積極調閱監視器尋找婦人蹤影，發現她沿著壽昌街和宏昌六街交叉路口下方水溝行走，卻沒有再出來，今上午員警親自到水溝下水找人，發現婦人倒臥水裡，立即通知消防人員到場協助。
對此消防人員上午9點多獲報到場，利用器材將人從水溝內救起，經救護人員評估其生命徵象，患者已明顯死亡，救護人員確認其身分為85歲顏姓老婦人，警方通知家屬到場確認身分，並由家屬進行後續處理。
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