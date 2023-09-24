桃園8旬婦失蹤2天 警見「走進水溝」衝現場救人已溺斃

桃園市桃園區有民眾日前向警方報案，年邁母親2天前外出散步後就沒有再返家，對此警方調閱監視器發現，婦人走進壽昌街和宏昌六街交叉路口下方水溝後就不見蹤影，員警今上午到水溝下尋人，發現該名85歲婦人倒臥水中，通知消防人員到場救援，婦人被救起時已不幸身亡。

據了解，老婦本身有些微失智，平常都會出門散步，但22日當天婦人卻未返家，對此家人晚間向派出所報警，警方沿途積極調閱監視器尋找婦人蹤影，發現她沿著壽昌街和宏昌六街交叉路口下方水溝行走，卻沒有再出來，今上午員警親自到水溝下水找人，發現婦人倒臥水裡，立即通知消防人員到場協助。