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高雄市通令員警查薑母鴨假酒 基層怨累死 市府：有得嘉獎的機會

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

高雄市警局近日發文至各分局，指依高市財政局公函，要求派出所稽查轄區內薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞攤商是否使用假酒，引發部分員警不滿，抱怨為何財政局自己不查？「薑母鴨也要警察管，累的是基層，吃薑母鴨爽的是你們（長官），這種公文也敢發來交辦」，對此，高市財政局表示，「這是給員警敘獎的機會，查5家就可專案簽給市長敘獎」、「有得嘉獎的機會。」

臉書靠北警察有網友PO出「警力已經很緊繃，有高雄警察PO文靠北」文章，並附上一張高雄市警察局發給各分局的公文，公文裡寫著，依高市財政局9月14日發出的公函，請各分局所轄派出所，對轄區內經營羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞、夜市等店家進行查察，有關所用米酒等食材是否劣質有偽製品，並在10月25日前將抽檢紀錄，送市警局彙辦。

PO文者說，「請問一下高雄市政府警察局，現在連薑母鴨業者也要我們列管就是了？請問就算他們用假酒會跟查訪的員警說嗎？」「這不是警察該做的事，是財政局自己要派人稽查，到底乾警察屁事？財政局是沒人了是不是？」

PO文者並說「（高市警察局）林局長你正視一下警察業務的問題好嗎？累的是基層，吃薑母鴨再爽的是你們（長官）！這種公文也敢發來交辦！」

對此，高雄市財政局表示，這是每年秋冬例行的稽查專案，該局會會同衛生局、警察局等單位，組成聯合稽查小組，查坊間羊肉爐、薑母鴨等進補店家，是否有使用假酒，「我們（財政局）的人也會去查，不是只丟給員警。」

「這是給員警敘獎的機會！」財政局強調，只要員警配合此查緝專案，每查5家，不論是否真有查到假酒或劣酒，財政局都會統籌將查緝員警的名單，簽給市長陳其邁敘獎，有得到嘉獎的機會，不是找員警麻煩。

高雄市警察局發函通令各分局要求員警查察轄區薑母鴨、燒酒雞等業者是否使用假酒。圖／翻攝臉書靠北警察
高雄市警察局發函通令各分局要求員警查察轄區薑母鴨、燒酒雞等業者是否使用假酒。圖／翻攝臉書靠北警察

警察 薑母鴨 高雄市

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