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影／撞擊曝光！奥迪男台中停併排 車男直衝撞釀一傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子在前天騎機車行經北區時，因有一輛奥迪轎車違停在路邊，邱男閃避不及，機車車頭直接撞上奥迪車尾，也造成邱手腳、胸口有擦挫傷，經查邱無酒精濃度，初判肇因是並排停車、未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因待後續釐清。

第二警分局在前天下午2時許獲報，北區中清路一段442號附近，有交通事故，交通分隊警員前往查處。

經查，邱姓男子（24歲）當時是騎乘機車，沿北區中清路一段慢車道，往太原路二段方向直行，當時疑未注意到前方有一輛奥迪的轎車並排停車，邱撞上後有手腳、胸口擦挫傷等傷勢，自行就醫。

經警方酒測，邱無酒精濃度，當時奥迪轎車已熄火、人不在車內，因現場無路口監視器，警方正調閱周邊店家監視器，以釐清案發經過與肇事責任，另外已開罰並排停車的奥迪車主，可罰2400元。

第二警分局提醒，用路人行車應隨時注意車前狀況；另併排違停嚴重影響交通順暢，會讓荷包失血，根據道交條例規定，汽車駕駛人停車時，有並排停車之情事者，可罰汽車駕駛人2400元罰鍰。

台中市邱姓男子在前天騎機車行經北區時，撞上併排停車的奥迪轎車而受傷。圖／讀者提供
台中市邱姓男子在前天騎機車行經北區時，撞上併排停車的奥迪轎車而受傷。圖／讀者提供
台中市邱姓男子在前天騎機車行經北區時，撞上併排停車的奥迪轎車而受傷。圖／讀者提供
台中市邱姓男子在前天騎機車行經北區時，撞上併排停車的奥迪轎車而受傷。圖／讀者提供
台中市邱姓男子在前天騎機車行經北區時，撞上併排停車的奥迪轎車而受傷。圖／讀者提供
台中市邱姓男子在前天騎機車行經北區時，撞上併排停車的奥迪轎車而受傷。圖／讀者提供

監視器 違停 酒精

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