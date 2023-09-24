影／撞擊曝光！奥迪男台中停併排 車男直衝撞釀一傷

台中市邱姓男子在前天騎機車行經北區時，因有一輛奥迪轎車違停在路邊，邱男閃避不及，機車車頭直接撞上奥迪車尾，也造成邱手腳、胸口有擦挫傷，經查邱無酒精濃度，初判肇因是並排停車、未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因待後續釐清。

第二警分局在前天下午2時許獲報，北區中清路一段442號附近，有交通事故，交通分隊警員前往查處。

經查，邱姓男子（24歲）當時是騎乘機車，沿北區中清路一段慢車道，往太原路二段方向直行，當時疑未注意到前方有一輛奥迪的轎車並排停車，邱撞上後有手腳、胸口擦挫傷等傷勢，自行就醫。

經警方酒測，邱無酒精濃度，當時奥迪轎車已熄火、人不在車內，因現場無路口監視器，警方正調閱周邊店家監視器，以釐清案發經過與肇事責任，另外已開罰並排停車的奥迪車主，可罰2400元。