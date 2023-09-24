長照防災一定要 消防人員在安養中心展開消防演練

平時一定要演練，災時才能快應變，台南市消防局第七大隊率所轄東門等分隊與衛生局人員，昨天聯手辦理轄內長期照護防災教育訓練，以提升機構災害應變能力，打造安全舒適的安養處所。

隨著國人平均壽命的延長，面對老人社會的來臨，為讓長者有所養，因應社會福利政策而推動的老人安養與長期照護機構因此而生。安養機構除建置舒適的居住環境之外，公共安全也是一環不可忽視的細節。

昨天下午2點至4點，消防人員以桌模推演強化災害情境判斷的能力，落實防災設備的操作訓練，以期能適時運用於滅火與避難之應變;南消第七大隊及衛生局醫事科期能藉由前述之教育訓練，為機構建置一套完整的災害應變策略。

南消第七大隊大隊長石家源表示，老福機構的住民大多為行動緩慢的長者，面對此類避難弱勢的災害應變，除建置完整的防火區劃與防災設備之外，須配合平時桌模推演及實兵演練，才能有效啟動完整的災害應變流程，因此與衛生局醫事科橫向共同辦理教育訓練。