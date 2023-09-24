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長照防災一定要 消防人員在安養中心展開消防演練

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

平時一定要演練，災時才能快應變，台南市消防局第七大隊率所轄東門等分隊與衛生局人員，昨天聯手辦理轄內長期照護防災教育訓練，以提升機構災害應變能力，打造安全舒適的安養處所。

隨著國人平均壽命的延長，面對老人社會的來臨，為讓長者有所養，因應社會福利政策而推動的老人安養與長期照護機構因此而生。安養機構除建置舒適的居住環境之外，公共安全也是一環不可忽視的細節。

昨天下午2點至4點，消防人員以桌模推演強化災害情境判斷的能力，落實防災設備的操作訓練，以期能適時運用於滅火與避難之應變;南消第七大隊及衛生局醫事科期能藉由前述之教育訓練，為機構建置一套完整的災害應變策略。

南消第七大隊大隊長石家源表示，老福機構的住民大多為行動緩慢的長者，面對此類避難弱勢的災害應變，除建置完整的防火區劃與防災設備之外，須配合平時桌模推演及實兵演練，才能有效啟動完整的災害應變流程，因此與衛生局醫事科橫向共同辦理教育訓練。

南消第七大隊呼籲市民，中秋佳節將至，烤肉聚餐務必注意用火安全，「人離火息」才能確保火災零機率。在使用電氣設備時請遵守「5不1沒有」的原則，用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不常插、插頭不潮濕汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章產品不買不用。

台南市消防局第七大隊在安養中心模擬演練發生火災時，及時救出病患。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局第七大隊在安養中心模擬演練發生火災時，及時救出病患。記者黃宣翰／翻攝
台南市東門消防分隊在安養中心模擬演練發生火災時，及時出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市東門消防分隊在安養中心模擬演練發生火災時，及時出水滅火。記者黃宣翰／翻攝

衛生局 長期照護 中秋

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