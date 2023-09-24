長照防災一定要 消防人員在安養中心展開消防演練
平時一定要演練，災時才能快應變，台南市消防局第七大隊率所轄東門等分隊與衛生局人員，昨天聯手辦理轄內長期照護防災教育訓練，以提升機構災害應變能力，打造安全舒適的安養處所。
隨著國人平均壽命的延長，面對老人社會的來臨，為讓長者有所養，因應社會福利政策而推動的老人安養與長期照護機構因此而生。安養機構除建置舒適的居住環境之外，公共安全也是一環不可忽視的細節。
昨天下午2點至4點，消防人員以桌模推演強化災害情境判斷的能力，落實防災設備的操作訓練，以期能適時運用於滅火與避難之應變;南消第七大隊及衛生局醫事科期能藉由前述之教育訓練，為機構建置一套完整的災害應變策略。
南消第七大隊大隊長石家源表示，老福機構的住民大多為行動緩慢的長者，面對此類避難弱勢的災害應變，除建置完整的防火區劃與防災設備之外，須配合平時桌模推演及實兵演練，才能有效啟動完整的災害應變流程，因此與衛生局醫事科橫向共同辦理教育訓練。
南消第七大隊呼籲市民，中秋佳節將至，烤肉聚餐務必注意用火安全，「人離火息」才能確保火災零機率。在使用電氣設備時請遵守「5不1沒有」的原則，用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不常插、插頭不潮濕汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章產品不買不用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言