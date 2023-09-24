快訊

BLACKPINK崩壞照流出 粉絲道歉「可是她們這樣還是好可愛」

柔道男神！楊勇緯兩個「半勝」晉8強 將碰日本強敵近藤隼斗

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次沒有星冰樂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女遭惡犬攻擊小腿組織壞死 母PO文籲經過高雄這路口要小心

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

太可怕了。高雄一名媽媽在網路PO文，指女兒9/6行經楠梓德民與益群路口，突遭一隻疑似是混狼犬的米克斯咬住右小腿，造成組織壞死，住院進行清創與植皮手術，但事發已18天，還找不找不到那隻狗，呼籲大家行附近要小心。高市動保處指，已派員到現場多次，找不到逞兇的狗，研判應是有飼主的家犬。

這名媽媽今早在臉書社團左營楠梓文貼文，指「9/6事發到現在，已經過了18天了，找不到那隻咬我女兒的狗，因我女兒說，那隻狗很大隻，疑似是混狼犬的米克斯，診所醫生說傷口太大太深，開了轉診單，去大醫院做清創手術。」

貼文中並指，「一開始是忙著小孩就醫問題，後續開刀住院，出院後去派出所調監視器，但監視器都是拍馬路的中間，警察說是因為都要拍車牌，所以待轉區那都沒拍到。」

「請大家經過德民路與益群路時要小心，尤其是大型狗，疑似混狼犬的花色

#如果有好心人士，有9/6早上10:30～10:50有行車記錄器或附近店家監視器有拍到，拜託請提供給我。」

這名媽媽並PO上多張女兒受傷照與醫囑單，可見到被咬破的牛仔褲滿是血跡，右小腿被啃出一個洞，醫囑單則寫著「右小腿狗咬傷併組織壞死，形成皮下空腔、皮膚缺損，進行清創與植皮手術。」

斑斑血跡受傷照引發網友熱議，有網友說，「這也太深的傷口！孩子一定很痛！」「加油 希望不要影響到學業即使腿好了，心裡面一定會非常害怕」、「希望主人能把狗栓好。」

對此，高市動保處指，該處接獲通報後，多次派員到現場附近，都沒找到逞兇的狗，研判應該不是浪犬，而是有飼主的狗，若找到會依高雄市動保自治條例，依縱放犬隻傷人，處飼主三千至一萬五千元罰款，並將這隻狗列為攻擊性犬隻，要求飼主帶牠日後出門必須牽繩外，狗還需配戴透氣口罩。

高雄一名媽媽PO文，指女兒行經楠梓街頭遭惡犬咬傷。圖／翻攝自臉書左營楠梓人
高雄一名媽媽PO文，指女兒行經楠梓街頭遭惡犬咬傷。圖／翻攝自臉書左營楠梓人
女子的右小腿遭惡犬咬傷。圖／翻攝自臉書左營楠梓人
女子的右小腿遭惡犬咬傷。圖／翻攝自臉書左營楠梓人
女子的右小腿遭惡犬咬傷。圖／翻攝自臉書左營楠梓人
女子的右小腿遭惡犬咬傷。圖／翻攝自臉書左營楠梓人
女子的右小腿遭惡犬咬傷。圖／翻攝自臉書左營楠梓人
女子的右小腿遭惡犬咬傷。圖／翻攝自臉書左營楠梓人
女子的右小腿遭惡犬咬傷，牛仔褲斑斑血跡。圖／翻攝自臉書左營楠梓人
女子的右小腿遭惡犬咬傷，牛仔褲斑斑血跡。圖／翻攝自臉書左營楠梓人
女子的右小腿遭惡犬咬傷，就醫進行清創與植皮手術。圖／翻攝自臉書左營楠梓人
女子的右小腿遭惡犬咬傷，就醫進行清創與植皮手術。圖／翻攝自臉書左營楠梓人

監視器 手術

延伸閱讀

浪汪終於被領養！回新家路上感動到哭 見媽跟著流淚「秒收好情緒伸爪安慰」：有我在

鳳山分局五甲所忠犬咬人「被消失」 基層批：這就是官啊！

大黃狗獨自搭公車「陪司機主人上班」乖乖坐博愛座一臉愛睏：到站了嗎？

浴室冒出「全黑方型抱枕」他懵了：沒買過這款 挪開卻摸到溫熱觸感..翻面後傻爆眼

相關新聞

南投一輛前往溪頭遊覽車陷入火海 40人驚險逃生

南投縣鹿谷鄉鹿彰路，上午8時15分發生火燒車事件，一輛遊覽車載著乘客要到溪頭，沒想到途中車子後方突然冒出黑煙，司機發現後...

女遭惡犬攻擊小腿組織壞死 母PO文籲經過高雄這路口要小心

太可怕了。高雄一名媽媽在網路PO文，指女兒9/6行經楠梓德民與益群路口，突遭一隻疑似是混狼犬的米克斯咬住右小腿，造成組織...

影／日月潭萬人泳渡傳意外 有泳客身體不適送醫不治

日月潭萬人泳渡今天登場，今年吸引近2.5萬人參加，「萬人下水餃」場面壯觀，前總統馬英九也下水10度挑戰。但上午9時許傳出...

4殉職勇消追思會場完成 賴俊儒父：兒犧牲奉獻無悔

屏東科技園區高爾夫球代工廠明揚國際22日傍晚發生火警和氣爆，造成第一時間衝入火場搶救的消防隊員賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣和施...

影／以為有被撞煞車…台74線6車連環撞幸無人傷

台74線快速道路在昨天晚間7時許，發生一起6車連環撞的交通事故，幸好未造成人員受傷，其中6輛事故車禍的前方，還有一輛轎車...

影／撞擊曝光！奥迪男台中停併排 車男直衝撞釀一傷

台中市邱姓男子在前天騎機車行經北區時，因有一輛奥迪轎車違停在路邊，邱男閃避不及，機車車頭直接撞上奥迪車尾，也造成邱手腳、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦