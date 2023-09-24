女遭惡犬攻擊小腿組織壞死 母PO文籲經過高雄這路口要小心

太可怕了。高雄一名媽媽在網路PO文，指女兒9/6行經楠梓德民與益群路口，突遭一隻疑似是混狼犬的米克斯咬住右小腿，造成組織壞死，住院進行清創與植皮手術，但事發已18天，還找不找不到那隻狗，呼籲大家行附近要小心。高市動保處指，已派員到現場多次，找不到逞兇的狗，研判應是有飼主的家犬。

這名媽媽今早在臉書社團左營楠梓文貼文，指「9/6事發到現在，已經過了18天了，找不到那隻咬我女兒的狗，因我女兒說，那隻狗很大隻，疑似是混狼犬的米克斯，診所醫生說傷口太大太深，開了轉診單，去大醫院做清創手術。」

貼文中並指，「一開始是忙著小孩就醫問題，後續開刀住院，出院後去派出所調監視器，但監視器都是拍馬路的中間，警察說是因為都要拍車牌，所以待轉區那都沒拍到。」

「請大家經過德民路與益群路時要小心，尤其是大型狗，疑似混狼犬的花色

#如果有好心人士，有9/6早上10:30～10:50有行車記錄器或附近店家監視器有拍到，拜託請提供給我。」

這名媽媽並PO上多張女兒受傷照與醫囑單，可見到被咬破的牛仔褲滿是血跡，右小腿被啃出一個洞，醫囑單則寫著「右小腿狗咬傷併組織壞死，形成皮下空腔、皮膚缺損，進行清創與植皮手術。」

斑斑血跡受傷照引發網友熱議，有網友說，「這也太深的傷口！孩子一定很痛！」「加油 希望不要影響到學業即使腿好了，心裡面一定會非常害怕」、「希望主人能把狗栓好。」