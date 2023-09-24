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騎車追垃圾車 重心不穩慘摔斷4門牙
有名嘉義市民騎機車追垃圾車，重心不穩慘摔，不但垃圾沒丟成，還摔得全身傷，最慘的是摔斷4顆門牙，救護人員在黑暗的巷道中協助尋獲斷齒，清洗包紮傷口後護送就醫。
本月22日晚上8時28分，嘉義市消防局接獲報案，市區世賢路有車禍發生，德安分隊救護車前往，到達現場已有民眾幫忙指揮及交管，有名男性傷者站在路旁等待救援，年約56歲男子表示，騎機車丟垃圾追垃圾車時不慎摔車臉部擦傷，門牙斷裂。
救護人員評估查看男子意識清楚、神經學無明顯異常，表示門牙有4顆斷裂掉落現場、雙腿膝蓋以下多處擦傷、腳踝處有瘀青腫脹，疼痛難耐，救護人員於現場協助找到部分斷裂門牙，將斷齒濕潤紗布覆蓋保存；清洗傷口、包紮止血後，將傷者送往醫院治療，遺留的垃圾，由熱心民眾幫忙處理，相關肇事原因由警方調查處理中。
嘉市消防局提醒民眾，切勿騎車行進間丟垃圾，避免重心不穩發生摔車意外，應停車定點丟棄垃圾，切莫因一時輕忽而造成受傷，平安順利返家。
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