影／香港女網友一句話...台中大叔匯300美金投資
台中市鄭姓男子在20日前往銀行匯款，欲匯款300美元到指定帳戶內，不過因為是境外帳戶，行員察覺有疑，鄭對於匯款用途也語帶保留，因此報警，警方到場追問，鄭承認是近日認識的香港女網友，欲幫他規畫投資，才匯款300美元，警方直說是詐騙手法，保住鄭的血汗錢。
第一警分局公益所警員呂政昕、侯可欣，20日11時許接獲110報案，有民眾疑似遭詐騙需員警協助。員警獲報後立即前往，經了解為53歲鄭姓男子，欲臨櫃匯款300美元至國外帳戶。
該銀行陳姓行員在查證時發現，鄭男提供收款人姓名有異狀，警覺鄭男疑為網路交友遭受詐騙，立即請員警到場協助。
員警到場了解後，鄭男先說，300美元是要匯給英國的朋友急用，卻匯至香港公司的戶頭，但員警細問細節後，鄭男又改口要買生活用品，員警見鄭男說詞反覆，確信遭受詐騙，苦口婆心勸阻匯款。
鄭男最後坦承，其實是一個月前，於網路交友認識一名香港女網友，待閒聊、熟悉一陣子後，女子便向鄭男提出要幫忙規畫投資，請鄭男匯款300美元至她提供帳戶，還提醒鄭男，若行員詢問，便告知要匯至國外帳戶購物用途。
鄭男不清楚女網友的真實姓名，也並未曾與女子見過面，且認識時間甚至短短不到一個月。幾經警方勸說後，鄭男終於相信其遇到詐騙歹徒，感謝員警及行員勸阻，保住血汗錢。
第一警分局呼籲，網路交友須謹慎，對於網路上的各種匯款應先查證，如不確定可以先行撥打165反詐騙專線或是撥打110請求警方協助。
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