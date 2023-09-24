快訊

明揚大火終於撲滅！今晨又發現一男遺體 仍有2人失蹤

一周數位爆報／iPhone 15這1顏色「謝謝滅火」、讓這舊iPhone更保值！LINE限免貼圖爽用至2024

打火弟兄10年殉職43人！消防團體哀悼：不要用殉職換改革

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵新竹新豐站死傷事故 民眾跌落鐵軌亡 北上列車延誤

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹台鐵新豐車站，今天上午6時許驚傳有民眾跌落鐵軌，遭北上自強號272車次撞擊，新竹縣消防局接獲通報後趕往現場搶救，並在第8節車廂下發現一名男子，但他已無生命跡象，至於民眾跌落鐵軌原因，目前仍待釐清。

新竹縣消防局指出，今天清晨6點16分接獲通報，表示有民眾跌落鐵軌，指揮中心立即派遣2車5人前往搶救，並在北上自強號第8節車廂下發現一名男子，但他已無生命跡象，警消人員在7點2分將他脫困救出，但他已頭、首分離、明顯死亡，後續交由警方處置。

據報案人指出，該名男子不明原因，突然墜入鐵軌中，之後就遭北上的自強號撞擊。台鐵表示，因新豐車站發生死傷事故，導致北上列車延誤，詳細事發原因仍有待釐清，請民眾留意列車資訊看板，目前正統計影響班次中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新竹縣台鐵新豐車站，今天上午6時許驚傳有民眾跌落鐵軌，遭北上列車撞擊。圖／翻攝自Google map
新竹縣台鐵新豐車站，今天上午6時許驚傳有民眾跌落鐵軌，遭北上列車撞擊。圖／翻攝自Google map

新竹 台鐵

延伸閱讀

竹縣湖口生命園區終止興建 自救會：等來正義一刻

新竹「福湯岩盤浴」升級再登場！推「夜宿1350元爽躺12小時」再送百元早餐券

「挺消防」民間捐贈新竹1千萬設備 高虹安為屏東殉職消防員默哀

殉職消防員賴俊儒「常訓傳奇」 弟兄淚崩：離開前記得來看我們

相關新聞

台鐵新竹新豐站死傷事故 民眾跌落鐵軌亡 北上列車延誤

新竹縣台鐵新豐車站，今天上午6時許驚傳有民眾跌落鐵軌，遭北上列車撞擊，新竹縣消防局接獲通報後趕往現場搶救。據了解，該民眾...

詐騙得手1.5億 半小時洗成虛擬幣

台中黃姓男子自稱香港「Fasonla」投顧公司在台幹部，實際上是詐團控制在台洗錢水房，警方從一起人頭戶向上追查，發現全台...

虎頭蜂繁殖季 台東每周百件通報捕蜂

進入虎頭蜂活動頻繁季節，台東全縣捕蜂件數從7月每周30件上升至9月每周逾百件，黃腰虎頭蜂居多。捕蜂專家預警，秋天是虎頭蜂...

新北板橋8個里 今年遭詐近7千萬

板橋警分局信義派出所日前統計，今年至8月底轄區8個里內詐騙案有188件，詐騙金額高達近7千萬，詐騙手法第一名是假投資，被...

小車鬼切進內側 大車煞不住撞翻它還鏟起分隔島電箱

桃市蘆竹區南山、長興路口今發生一起交通事故，疑因小轎車變換車道不慎，導致原先行駛內側車道的聯結車煞不住，當場將小轎車撞成...

誇張！年輕人開台61沒在看 停路肩滅火駕駛被他撞飛

林姓男子今天上午駕駛小貨車行經台61線南下30公里處，突發現貨車後方疑太熱冒煙起火，趕緊停放路肩撲滅火勢，走回駕駛座突中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦