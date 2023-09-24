台鐵新竹新豐站死傷事故 民眾跌落鐵軌亡 北上列車延誤

新竹縣台鐵新豐車站，今天上午6時許驚傳有民眾跌落鐵軌，遭北上自強號272車次撞擊，新竹縣消防局接獲通報後趕往現場搶救，並在第8節車廂下發現一名男子，但他已無生命跡象，至於民眾跌落鐵軌原因，目前仍待釐清。

新竹縣消防局指出，今天清晨6點16分接獲通報，表示有民眾跌落鐵軌，指揮中心立即派遣2車5人前往搶救，並在北上自強號第8節車廂下發現一名男子，但他已無生命跡象，警消人員在7點2分將他脫困救出，但他已頭、首分離、明顯死亡，後續交由警方處置。

據報案人指出，該名男子不明原因，突然墜入鐵軌中，之後就遭北上的自強號撞擊。台鐵表示，因新豐車站發生死傷事故，導致北上列車延誤，詳細事發原因仍有待釐清，請民眾留意列車資訊看板，目前正統計影響班次中。