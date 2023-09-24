詐騙得手1.5億 半小時洗成虛擬幣

虛擬貨幣示意圖。（路透） 台中黃姓男子自稱香港「Fasonla」投顧公司在台幹部，實際上是詐團控制在台洗錢水房，警方從一起人頭戶向上追查，發現全台至少卅人受害，遭詐金額達一億五千萬元，且該詐團收到贓款經人頭戶層層轉帳，最終入虛擬幣錢包，靠網路卅分鐘內就完成洗錢。

刑事局指出，全案從一件人頭帳戶案向上朔源，發現該詐團成員自稱是香港「Fasonla」公司投資的顧問，會在臉書張貼投資廣告吸引民眾加入Line群組，由「專人」帶領註冊假的投資網站，標的為美元、期貨。

民眾依照指示註冊，將投資款項匯入詐團指定人頭戶，一開始投資App上都顯示帳面大有獲利，但只要想獲利了結，這才驚覺根本提領不出本金，有人短時間內重砸一千萬元投資，血本無歸。

該詐團幕後操盤躲在大陸，台灣由黃姓男子擔任主要幹部。

除負責收購人頭帳戶、人頭電話，還會透過網路操作多個金融帳戶，利用虛擬貨幣交易方式洗錢，今年發動兩波搜索抓到十二名成員。

警方發現，該詐團收到款項後，隨即利用銀行人頭戶轉帳三至四層，大部分由操作虛擬幣交易，並購買泰達幣轉入匿名錢包，整個流程在卅分鐘內完成，全程透過網路，不像傳統詐團還要指揮車手出面到ATM提領現金，風險、成本更低。