小車鬼切進內側 大車煞不住撞翻它還鏟起分隔島電箱

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市蘆竹區南山、長興路口今發生一起交通事故，疑因小轎車變換車道不慎，導致原先行駛內側車道的聯結車煞不住，當場將小轎車撞成四腳朝天後，再失控將分隔島上的台電電箱鏟起，所幸2車駕駛意識清楚，受有輕微擦挫傷並拒絕送醫，雙方酒測值皆為0，至於肇事責任仍待桃市警蘆竹分局交通隊進一步釐清。

蘆竹分局說明，31歲阮姓男子今天上午8點57分駕駛小轎車行經蘆竹區南山路往外社方向行駛時，行經南山路二段與長興路二段口前，突然由外線切換進入內側車道，導致原先行駛內側車道由48歲王姓男子駕駛的聯結車煞車不及，追撞阮男的小轎車並造成車輛當場烏龜翻，而聯結車也因撞擊造成車身與車頭「折甘蔗」，並將分隔島上的台電電箱鏟起。

蘆竹警方說，事故發生後，阮、王姓駕駛均自行下車，所幸雙方意識清楚僅輕微擦挫傷，由交通分隊到場酒測及繪製現場圖，南崁派出所則派員在場持續疏導交通，直到完成聯結車拖吊作業並恢復交通順暢止，案發後5小時雖然交通陸續恢復順暢，但內側車道仍有毀損的台電電箱及路面油漬需清理而封閉內側車道。

警方呼籲駕駛人變換車道時應注意前後方車輛動態，並打方向燈，禮讓慢行以免發生交通事故。

桃市蘆竹區南山、長興路口今發生小轎車鬼切進內側車道，導致原先駛於內側的聯結車煞不住將小車撞成烏龜翻，還意外鏟起分隔島上的台電電箱，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市蘆竹區南山、長興路口今發生小轎車鬼切進內側車道，導致原先駛於內側的聯結車煞不住將小車撞成烏龜翻，還意外鏟起分隔島上的台電電箱，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市蘆竹區南山、長興路口今發生小轎車鬼切進內側車道，導致原先駛於內側的聯結車煞不住將小車撞成烏龜翻，還意外鏟起分隔島上的台電電箱，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市蘆竹區南山、長興路口今發生小轎車鬼切進內側車道，導致原先駛於內側的聯結車煞不住將小車撞成烏龜翻，還意外鏟起分隔島上的台電電箱，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市蘆竹區南山、長興路口今發生小轎車鬼切進內側車道，導致原先駛於內側的聯結車煞不住將小車撞成烏龜翻，還意外鏟起分隔島上的台電電箱，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市蘆竹區南山、長興路口今發生小轎車鬼切進內側車道，導致原先駛於內側的聯結車煞不住將小車撞成烏龜翻，還意外鏟起分隔島上的台電電箱，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝

車道 台電

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