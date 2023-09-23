小車鬼切進內側 大車煞不住撞翻它還鏟起分隔島電箱
桃市蘆竹區南山、長興路口今發生一起交通事故，疑因小轎車變換車道不慎，導致原先行駛內側車道的聯結車煞不住，當場將小轎車撞成四腳朝天後，再失控將分隔島上的台電電箱鏟起，所幸2車駕駛意識清楚，受有輕微擦挫傷並拒絕送醫，雙方酒測值皆為0，至於肇事責任仍待桃市警蘆竹分局交通隊進一步釐清。
蘆竹分局說明，31歲阮姓男子今天上午8點57分駕駛小轎車行經蘆竹區南山路往外社方向行駛時，行經南山路二段與長興路二段口前，突然由外線切換進入內側車道，導致原先行駛內側車道由48歲王姓男子駕駛的聯結車煞車不及，追撞阮男的小轎車並造成車輛當場烏龜翻，而聯結車也因撞擊造成車身與車頭「折甘蔗」，並將分隔島上的台電電箱鏟起。
蘆竹警方說，事故發生後，阮、王姓駕駛均自行下車，所幸雙方意識清楚僅輕微擦挫傷，由交通分隊到場酒測及繪製現場圖，南崁派出所則派員在場持續疏導交通，直到完成聯結車拖吊作業並恢復交通順暢止，案發後5小時雖然交通陸續恢復順暢，但內側車道仍有毀損的台電電箱及路面油漬需清理而封閉內側車道。
警方呼籲駕駛人變換車道時應注意前後方車輛動態，並打方向燈，禮讓慢行以免發生交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言