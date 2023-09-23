誇張！年輕人開台61沒在看 停路肩滅火駕駛被他撞飛

林姓男子今天上午駕駛小貨車行經台61線南下30公里處，突發現貨車後方疑太熱冒煙起火，趕緊停放路肩撲滅火勢，走回駕駛座突中，卻遭後方疾駛而來的李姓男子撞個正著，當場噴飛倒在路中，桃市警消據報趕往，將全身擦挫傷、手臂骨折林男送醫急救，所幸性命無礙，雙方酒測值為0，至於肇事責任仍待桃市警大園分局交通分隊進一步釐清。

119勤指中心今天上午10點21分據報，位於桃市大園區台61線南下30公里處發生車禍，請救護車前往協助，立刻由消防局第三救災救護大隊大園分隊由分隊長葉昱麟率4輛消防車、2輛救護車共10名救難救護人員前往。

消防局說明，62歲林姓小貨駕駛於行駛途中，忽然發現車輛後方在冒煙，趕緊停車查看，卻意外遭後方由23歲李姓男子駕駛的黑色小轎車追撞，救護員抵達檢傷發現，意識清醒的林男是遭後方轎車追撞造成肢體多處擦傷，立刻以頸圈長背板固定、清洗傷口、包紮止血等處置，送往經國路敏盛醫院救治。