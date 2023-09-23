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70歲獨居男「胸痛、冒冷汗」急打119求救 今赴消防隊致謝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

獨居在桃園市龜山區70歲簡姓男子，本月3日清晨，突然感到胸悶並大冒冷汗，休息後仍未緩解，於是撥打119求救，桃市消防局第一救災救護大隊龜山分隊救護員到場檢傷，立刻施作12導程心電圖，發現簡男狀況疑似心肌梗塞，趕緊送往林口長庚醫院急救，經院方進行心導管急救手術後，終於順利出院返家休養，昨晚不捨又見屏東大火有消防員殉職，今天特地帶著水果至龜山消防隊表達感謝。

一大龜山分隊表示，今年9月3日凌晨接獲簡姓男子報案說「胸痛不舒服又冒冷汗」的急病救護勤務，救護人員到達現場立即進行生命徵象評估，簡男表示自己原本就有心臟疾病，昨天晚間開始感到胸悶及有冒冷汗情形，本來打算休息看看會不會緩解，但一直到凌晨都沒改善，加上又是自己獨居，於是打119電話報案後，先至一樓等候救護車。

龜山分隊說，救護員迅速量測生命徵象並幫簡男施作12導程心電圖，發現他有心肌梗塞情形，立刻將心電圖資料傳送給林口長庚醫院並送醫，經林口長庚團隊給予心導管及裝設心臟支架急救手術後出院休養。

簡姓男子今日前往龜山分隊表達謝意，他說，出院後一直想找機會致謝，由於昨晚看到屏東消防員殉職的新聞相當不捨，當下決定今天一定要到消防隊表達感謝，於是帶著柚子、梨子等水果，祝福消防人員佳節愉快、出入平安，也對救護員迅速給予急救處置感恩。

龜山分隊長黃稟雄表示，消防團隊受民眾肯定，在在鼓舞消防人員士氣及肯定消防人員的付出及專業，同時也提醒民眾有心臟病史者，如果發生胸悶胸痛，伴隨噁心、冒冷汗及虛弱或是轉移到其他部位(如下巴、背部)的疼痛等身體不適情形，應盡速撥打119救護車送醫。同時也呼籲民眾能珍惜救護資源，尊重救護專業，讓有需要的民眾得到最迅速與專業的協助。

桃市龜山區70歲簡姓獨居男本月3日凌晨胸悶不適急call119求援，遭救護員發現心肌梗塞情況，立刻送醫，簡男出院後，昨晚見屏東有消防員救災殉職，感到不捨，今特地準備水果至龜山分隊表達謝意。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區70歲簡姓獨居男本月3日凌晨胸悶不適急call119求援，遭救護員發現心肌梗塞情況，立刻送醫，簡男出院後，昨晚見屏東有消防員救災殉職，感到不捨，今特地準備水果至龜山分隊表達謝意。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區70歲簡姓獨居男（左）本月3日凌晨胸悶不適急call119求援，遭救護員發現心肌梗塞情況，立刻送醫，簡男出院後，昨晚見屏東有消防員救災殉職，感到不捨，今特地準備水果至龜山分隊表達謝意。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區70歲簡姓獨居男（左）本月3日凌晨胸悶不適急call119求援，遭救護員發現心肌梗塞情況，立刻送醫，簡男出院後，昨晚見屏東有消防員救災殉職，感到不捨，今特地準備水果至龜山分隊表達謝意。記者陳恩惠／翻攝

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