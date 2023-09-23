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抖音影片傳「台中綠美圖」移工墜樓原因 移民署澄清：不實訊息

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台中市斥資32億元，全台首座結合美術館、圖書館的「台中綠美圖」傳出工人墜樓意外。圖／台中市政府提供
台中市斥資32億元，全台首座結合美術館、圖書館的「台中綠美圖」傳出工人墜樓意外。圖／台中市政府提供

台中市斥資32億元，全台首座結合美術館、圖書館的「台中綠美圖」；昨天傍晚發生越南籍秦姓工人，獨自坐在6樓工地，隨後墜落身亡，抖音有帳號製作跳樓影片，指出工人因移民署躲避查緝墜樓身亡，移民署晚間澄清，網路流傳影片為不實訊息。

移民署指出，網路爆料越南籍移工因躲避查緝墜樓身亡，經查為不實訊息。移民署說明，近期沒有派員到台中綠美圖工地執行查緝勤務，工地業者表示，墜樓移工是合法身分，墜樓原因為輕生，不是查緝造成，目前已由警方報請檢察官相驗，以釐清死亡原因，移民署將配合提供必要協助。

移民署嚴正駁斥，網路流傳影片為不實訊息，民眾不要再以訛傳訛。移民署強調執行查緝勤務，會重視同仁及移工安全，同時呼籲移工朋友珍惜生命，移民署外來人士在台生活諮詢服務「1990馬上幫您」熱線提供多語服務，協助外來人口一起解決問題。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

移民署 移工 影片

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