影／台中東勢美食街傳火警！頂加竄火舌冒黑煙 觸動消防敏感神經

昨屏東明揚工廠大火釀6死多傷。今天下午4點多，台中市東勢區著名美食街一棟透天頂樓加蓋屋竄出火舌，黑煙陣陣，讓純樸小鎮居民議論紛紛，更觸動消防敏感神經，出動4個消防分隊，第二大隊大隊長余易祐也在現場指揮，所幸火勢於半小時內撲滅，無人員受傷。

坐落在東勢區第五橫街中和巷的美食街，有飄香超過40年的人氣傳統中式早餐店、清美小吃部招牌細豆干等名店，在地老饕喜愛，更是外地遊客必訪之處。

下午4點31分，美食街一棟4樓頂樓鐵皮加蓋透天厝，不明原因3樓以上全面燃燒，火舌不斷竄出，畫面驚人，附近居民也出來探頭查看、議論紛紛。附近住戶說，昨天剛發生屏東明揚工廠憾事，自己住家附近也發生火警，「真的會怕」。

火警位於商圈，人潮密集，更觸動消防人員敏感神經，台中市消防局派遣東勢、新社、石岡、豐南分隊，出動消防車7輛、救護車1輛、消防人員15名，由東勢分隊小隊長陳柏余帶隊，第二大隊長余易祐也趕赴現場了解狀況，所幸火勢於半小時內撲滅，無人受傷，進一步起火原因有待火調科釐清。