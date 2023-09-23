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影／當自己家？慣竊偷2車還不夠 再偷超商冰飲消暑被逮

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

一聲「趴下，東西拿出來！」郭姓竊嫌剛走出超商，就被外面埋伏已久的湖內分局阿蓮分駐所副所長張鈞凱、警員吳冠鴻及李旻晃等人逮個正著。原本警方是因為郭嫌連兩天在路竹、阿蓮兩區犯案偷取貨車而盯上他。誰知道這幾天高雄連飆高溫，郭嫌熱到跑去超商偷飲料、冰品來消暑，讓埋伏員警也是哭笑不得。

湖內分局這個月下旬，接連發生貨車竊盜案件，特別成立專案小組調查，調閱上百支監視器，逐一過濾可疑人車，短短一天內就鎖定郭嫌。經擴大清查發現郭嫌不只竊取貨車，還多次前往超商竊取飲料及冰品，可說是把超商當成自家冰箱，行經相當囂張。

專案小組成員在9月20日晚間發現郭嫌出沒本轄超商，見機不可失，埋伏員警一路尾隨在後，果然又發現見郭嫌又趁店員不注意時偷取商品。於是趁郭嫌剛走出商家門口，立即一擁而上將他逮捕，並依竊盜罪嫌移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

湖內分局阿蓮派出所副所長帶領員警逮捕剛從超商偷東西出來郭姓犯嫌。圖／湖內分局提供
湖內分局阿蓮派出所副所長帶領員警逮捕剛從超商偷東西出來郭姓犯嫌。圖／湖內分局提供

超商 冰品 竊盜

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