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影／當自己家？慣竊偷2車還不夠 再偷超商冰飲消暑被逮
一聲「趴下，東西拿出來！」郭姓竊嫌剛走出超商，就被外面埋伏已久的湖內分局阿蓮分駐所副所長張鈞凱、警員吳冠鴻及李旻晃等人逮個正著。原本警方是因為郭嫌連兩天在路竹、阿蓮兩區犯案偷取貨車而盯上他。誰知道這幾天高雄連飆高溫，郭嫌熱到跑去超商偷飲料、冰品來消暑，讓埋伏員警也是哭笑不得。
湖內分局這個月下旬，接連發生貨車竊盜案件，特別成立專案小組調查，調閱上百支監視器，逐一過濾可疑人車，短短一天內就鎖定郭嫌。經擴大清查發現郭嫌不只竊取貨車，還多次前往超商竊取飲料及冰品，可說是把超商當成自家冰箱，行經相當囂張。
專案小組成員在9月20日晚間發現郭嫌出沒本轄超商，見機不可失，埋伏員警一路尾隨在後，果然又發現見郭嫌又趁店員不注意時偷取商品。於是趁郭嫌剛走出商家門口，立即一擁而上將他逮捕，並依竊盜罪嫌移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。
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