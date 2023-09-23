屏東明揚工廠大火傷亡者 中壽保戶108位估理賠逾2000萬元
明揚屏東工廠爆炸，中國人壽指出，已啟動逾百名保戶快速理賠及慰問金關懷，初估理賠金額逾2000萬元慰問金，關懷也擴及非保戶的罹難警義消。
中壽已完成清查盤點並啟動快速理賠，目前已知約有108位傷者為中壽保戶，初步估計理賠金額逾2000萬元。中壽提供傷亡保戶慰問金，不幸罹難保戶每人10萬元、加護病房保戶每人6萬元、一般病房保戶每人2萬元。
此外，罹難警義消人員，雖非中壽保戶，也同樣給付慰問金10萬元。中壽已成立關懷小組，至醫院慰問傷者，未來一周也將在屏東市政府設立「關懷服務站」駐點服務，提供物資及諮詢。
中壽針對此次重大事故，除依保單條款給付各項保險金，並提供傷亡保戶慰問金，啟動六大關懷服務措施提供包括「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、 「保單貸款優惠」、「房貸紓困措施」及「旅平險彈性調整」。
為協助保戶及其家屬，中壽也將在屏東市政府設立「關懷服務站」，未來一周進行駐點服務，現場提供相關物資及保險諮詢，協助保戶及家屬積極處理相關事宜。
其中對於快速理賠，中壽指出，在醫療件的部分，由於實支實付型醫療險需檢據核付，故限日額型險種比照上述原則辦理，檢附文件可後補。
身故件部分，保險事故一經確認，可不經受益人提出理賠申請，主動優先處理給付相關事宜，有關理賠需檢附文件 ，包括保險金申請書、死亡診斷書或相驗屍體證明書、除戶戶籍謄本、受益人身分證明、保險單等可後補。
對相關住院預付金，中壽也指出，若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高10日，上限6萬元住院預付金。
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