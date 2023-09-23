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新北違規霸王車 牌照註銷2年半、欠款近10萬

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

抓到違規大戶！台北區監理所在新北市林口區文化二路一段附近，查獲一輛被註銷2年半的霸王車，據統計，該車輛累計150筆交通違規單，違規金額6萬4437元，還欠繳燃料稅、強制險，共計9萬8077元，當場被法務部行政執行署新北分署強制查扣車輛，並拖吊保管。

台北區監理所表示，為維護用路人安全，及遏止牌照註銷後上路趴趴走，在昨天與新北分署、新北市警察局林口分局、新北市交通局及稅捐稽徵處等跨機關合作，透過「註銷號牌即時通報機制」，運用多元科技執法與大數據分析，精準鎖定積欠違規罰款、汽燃費的註銷車輛。

經查，該車的牌照在2021年2月就被註銷，累計高達150筆交通違規未結，違規金額6萬4437元，欠繳燃料費1萬7040元、燃料費逾期罰鍰3600元、強制險違規1萬3千元，合計9萬8077元，當場由執行分署強制執行車輛查封查扣，並拖吊移置保管。

台北區監理所指出，由於該類車輛因未參加定期檢驗，導致被監理單位依法註銷牌照，也積欠違規罰鍰、牌照稅及燃料費，甚至連停車費都不繳納，依據道路交通管理處罰條例第12條規定，汽車使用吊銷、註銷牌照，對汽車所有人開罰3600元至1萬800元罰鍰外，車輛也會遭移置保管並扣繳牌照。

台北區監理所在新北市林口區文化二路一段附近，查獲一輛註銷已久的霸王車，欠繳金額達9萬8千多元。圖／台北區監理所提供
台北區監理所在新北市林口區文化二路一段附近，查獲一輛註銷已久的霸王車，欠繳金額達9萬8千多元。圖／台北區監理所提供
台北區監理所在新北市林口區文化二路一段附近，查獲一輛註銷已久的霸王車，欠繳金額達9萬8千多元。圖／台北區監理所提供
台北區監理所在新北市林口區文化二路一段附近，查獲一輛註銷已久的霸王車，欠繳金額達9萬8千多元。圖／台北區監理所提供

交通違規

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