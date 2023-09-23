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從死神手中搶人！60歲男突倒地沒呼吸 捷運站務、消防聯手救回

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有心臟病史的廖姓男子，昨天在新北市三重區捷運三和國中站昏倒，當場沒有呼吸心跳，站務人員發現趕緊通報119，旋即協助按壓CPR、AED電擊1次。救護人員到場廖男已經甦醒，現場心電圖檢查發現給予急救藥物、給氧、生命監測旋即送醫急救，所幸沒有生命危險。

據了解，廖姓男子（60歲）過去有心臟病史，昨天他突然昏倒在新北市三重區捷運三和國中站地下1樓大廳，一旁家屬見狀同步通知站務人員、救護員協處，經站務人員CPR（Cardio Pulmonary Resuscitation）心肺復甦術按壓、AED(Automated External Defibrillator）電擊1次，廖男逐漸恢復生命徵象，7分鐘後救護人員趕抵接手處置。

此時廖男已經清醒，接手評估發現廖男ROSC（恢復自主心律），擔心廖男恐再發生OHCA疑慮，先預防性給予AED監測、給氧、實施12導程心電圖檢查，發現廖男疑似心臟右束支傳導阻滯RBBB（Right bundle branch block），當場給予急救藥物Ticagrelo抗血小板凝聚藥物、給氧、生命徵象監測後，旋即送醫治療。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，新北市消防局近年來積極推動，並協助市府各局處及私人場所CPR訓練，期望生命之鏈第二步驟，儘早可以在患者倒下後立即執行高品質CPR。

這次個案，患者第一時間先由捷運站務人員協助CPR及站內AED電擊1次，有效提升存活率，並降低患者腦部因缺氧而受損的機率。這次個案患者現場恢復呼吸心跳，急救醫療各環節功不可沒。

廖男在新北市三重區捷運三和國中站昏倒，當場沒有呼吸心跳，站務人員與救護人員聯手救回一命。記者曾伯愷／翻攝
廖男在新北市三重區捷運三和國中站昏倒，當場沒有呼吸心跳，站務人員與救護人員聯手救回一命。記者曾伯愷／翻攝
廖男在新北市三重區捷運三和國中站昏倒，當場沒有呼吸心跳，站務人員與救護人員聯手救回一命。記者曾伯愷／翻攝
廖男在新北市三重區捷運三和國中站昏倒，當場沒有呼吸心跳，站務人員與救護人員聯手救回一命。記者曾伯愷／翻攝

CPR 捷運 患者

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