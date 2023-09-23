影／借貸糾紛釀1傷！台中74快速道路狠丟包乘客 駕駛肇逃
台中市發生一起借貸糾紛，39歲顏男網路借貸與人發生糾紛，前天坐上車卻被丟包在台74線快速道路上，顏男牙齒斷裂、脖子有抓傷；丟包過程中，該名駕駛與後方黃姓駕駛發生碰撞，駕駛肇事逃逸，警方掌握犯嫌車號，將請顏男到案說明後釐清案情。
前天晚上9點多，42歲黃男駕車與妻子行駛在台74線快速道路東往西19.6公里處，莫名遭前方車輛倒車碰撞，黃在車內開始錄影並報警，全程目睹肇事車輛男性駕駛在快速道路上丟包39歲顏男，隨後駕車肇事逃逸。
警方到場釐清，顏男牙齒斷裂、脖子遭抓傷，顏男稱，因上網借貸與人發生糾紛，沒想到上車後被載上台74線快速道路，半途竟被男駕駛趕下車。
因顏男身體有傷勢，警方通報119救護車，並送往中國醫藥大學附設醫院救治，進一步案情有待顏男到案說明後釐清。
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