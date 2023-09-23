中秋節前後虎頭蜂最凶猛 花蓮男遭叮咬休克救回一命

新北市日前發生成群虎頭蜂螫人，造成登山民眾2死9傷憾事。花蓮縣日前也有一位男子上山砍草時，被蜂螫造成過敏性休克，幸好消防人員及時救援，救回一命，消防局提醒，中秋節前後虎頭蜂最凶猛，到戶外活動最好穿長袖，若遇到昆蟲盤旋，盡可能閃避或快速通過，不要拍打。

花蓮市一名男子日前上山砍草，發現周邊愈來愈多虎頭蜂飛舞，他拿著工具還來不及離開，就遭多隻虎頭蜂螫咬，他趕緊逃離再向消防局求援，自強消防分隊人員趕到，發現傷患肢體無力、頭暈、嘔吐，出現過敏性休克，緊急注射腎上腺素再送醫，救回一命。

「中秋節前後虎頭蜂最凶猛」，花蓮縣消防局表示，夏秋是昆蟲繁殖的旺季，近日接獲多起遭蜂螫救護案件，幸好在救護人員趕到處置後，傷患都平安脫險。

消防局表示，在台灣嚴重威脅人的虎頭蜂主要有黃腰虎頭蜂、黃腳虎頭蜂、黑腹虎頭蜂及台灣大虎頭蜂，9、10月的中秋節前後準備分巢，蜂群規模最大，且為了繁衍和保護下一代，是攻擊力最強的時候，無論哪一種虎頭蜂，若是被螫者剛好對蜂毒嚴重過敏，都可能致命。

如何避免遭蜂螯？消防局建議，上山時避免進入沒人走的草徑、草叢，可攜帶並在身上、衣服上噴灑含有DEET(敵避)成分的防蚊液。

最好穿戴表面光滑及淺色衣帽。並避免深色、毛織品或表面粗糙的衣帽，香水、化妝品或特殊氣味也是招蜂類靠近的原因之一。

若遇到蜂，最好方式是暫時保持站立不動，千萬不可以手拍打或揮動衣物驅趕；若真的遭到蜂群攻擊，立即朝反方向也就是來的路逃離，可用多餘衣物包住頭頸等裸露部位，避免被直接螫叮，報案時請主動告知119受傷人數和傷勢狀況，以利評估派遣足夠人力攜帶藥物前往救援。