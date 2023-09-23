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高雄街頭上演「男押女上車」畫面 警方一查才知是夫妻吵架

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市新興區街頭出現1名男子強行將女子塞進車內，經路人拍錄影片上傳網路。警方表示，是女子喝醉與丈夫吵架，丈夫追上要把她帶回家。女子不對丈夫提高告，但認為丈夫對她這番施暴，要透過警方申請家暴保護令

據了解，陳姓女子（27歲）今天凌晨和丈夫廖姓男子（23歲），原本與朋友在高雄市三民區某KTV店飲酒唱歌，但席間2人發生爭吵，陳女立即找白牌計程車離去，丈夫也隨即乘白牌計程車追去，今天清晨5時50分，才在新興區八德二路攔下陳女的所搭的計程車。

警方了解，陳女因不想回家，廖男不讓她他去，才硬將妻子要強押進自己所乘的計程車，要回家休息，雙方拉扯狀況才被路人錄下，報警處理。

警方趕到場，將2人帶回了解，才知道夫妻糾紛。陳女表示不願提告，但認為丈夫涉及家暴行為，要透過警方向法院聲請保護令，警方依她要求代申請保護令，並依職權通報社會局。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

丈夫 計程車 保護令 家暴

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