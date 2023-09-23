台南佳里民間企業贈救災設備 力挺第一線消防人員

民間企業挺消防弟兄，台南市佳里區佳信文理短期補習班及銘峻企業社今天捐贈一批救災裝備器材，台南市消防局第三救災救護大隊長陳坤宗代表接受，並回贈獎座感謝企業義舉，兩名業者表示，早就想要幫忙充實救災裝備，看到昨天屏東火災的不幸消息，更決定未來將持續做打火弟兄的後盾。

佳信補習班負責人蔡詩穎、銘峻企業負責人吳銘峻長期投入社會公益，有感消防弟兄冒險犯難及救災辛苦，掏腰包捐贈救災裝備送給第三大隊佳里分隊，希望在屏東工廠爆炸案造成4名消防員殉職後，能給給消防員最實際、有力的支持。

這批救災裝備包括1部電池式正壓排煙機，以及5組彈性伸縮連接繩加延水帶搜索滾輪，可在第一線救災場合提升消防隊能量，也希望藉此善舉拋磚引玉，讓更多民間企業挹注資源在消防救災工作上。