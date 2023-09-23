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屏東明揚國際工廠大火逾百人傷亡 產險業者指15億保額恐不夠賠

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台南佳里民間企業贈救災設備 力挺第一線消防人員

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

民間企業挺消防弟兄，台南市佳里區佳信文理短期補習班及銘峻企業社今天捐贈一批救災裝備器材，台南市消防局第三救災救護大隊長陳坤宗代表接受，並回贈獎座感謝企業義舉，兩名業者表示，早就想要幫忙充實救災裝備，看到昨天屏東火災的不幸消息，更決定未來將持續做打火弟兄的後盾。

佳信補習班負責人蔡詩穎、銘峻企業負責人吳銘峻長期投入社會公益，有感消防弟兄冒險犯難及救災辛苦，掏腰包捐贈救災裝備送給第三大隊佳里分隊，希望在屏東工廠爆炸案造成4名消防員殉職後，能給給消防員最實際、有力的支持。

這批救災裝備包括1部電池式正壓排煙機，以及5組彈性伸縮連接繩加延水帶搜索滾輪，可在第一線救災場合提升消防隊能量，也希望藉此善舉拋磚引玉，讓更多民間企業挹注資源在消防救災工作上。

第三救災救護大隊長陳坤宗說，新式排煙機兼具簡單操作、輕量化易攜帶等特點，具備減少有毒氣體濃度、提升火場能見度等效果，讓消防人員救災時便於接近火場，提高效率；而彈性伸縮連接繩加延水帶搜索滾輪，將之扣掛在水線上，消防員能擴大搜索範圍，在火場中也能掌握自身位置。

台南佳里民間企業捐贈救災設備給第一線的消防人員。照／南市消防局第三大隊提供
台南佳里民間企業捐贈救災設備給第一線的消防人員。照／南市消防局第三大隊提供
彈性伸縮連接繩加延水帶搜索滾輪搭配水線，可擴大搜索範圍並掌握火場位置。照／南市消防局第三大隊提供
彈性伸縮連接繩加延水帶搜索滾輪搭配水線，可擴大搜索範圍並掌握火場位置。照／南市消防局第三大隊提供
電池式排煙機便於攜帶，可讓救災人員短時間接近火場，提昇效率。照／南市消防局第三大隊提供
電池式排煙機便於攜帶，可讓救災人員短時間接近火場，提昇效率。照／南市消防局第三大隊提供
台南佳里民間企業捐贈救災設備給第一線的消防人員。照／南市消防局第三大隊提供
台南佳里民間企業捐贈救災設備給第一線的消防人員。照／南市消防局第三大隊提供

消防員 台南

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