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影／棋牌社涉麻將賭博 台南警突襲查緝 8旬嬤血壓狂飆

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局據報北區有間棋牌社，以提供場地代揪牌咖打牌方式，實際從事麻將賭博，昨晚

突襲查緝，當場查獲11桌正在打麻將賭客43人，及楊姓負責人和2員工共計46人，查扣賭資3萬多元等物，其中，8旬阿嬤賭客緊張到血壓飆高暈眩，經警通報救護人員治療後無大礙。

警方調查，棋牌會館以賭客需先申辦會員，由店家發給會員儲值卡，賭客由店內儲值機投入現金換取點數及籌碼卡，取代現金輸贏，惟事後私下交易賭資，明顯以合法掩護非法手段，規避警方查緝。

為使賭客有賓至如歸感，會館均使用電動麻將桌，現場有水及茶包免費供應，並利用社群軟體隨時更新人數，藉此吸引客人上門，每日賭客絡繹不絕，會員數更衝破900人。而分局在轄區探訪時察覺有異，隨即蒐證查訪後，經向台南地院聲請搜索票，昨晚由分局長陳宇桓帶同20多名警力突襲查緝。

然而，會館內到處張貼「嚴禁賭博」的告示牌，但員警入內蒐證期間，發現賭客均依籌碼點數換算金錢並私下交易，店家也心知肚明，甚至協助湊牌咖及協調輸贏金額大小，與店內公告形成強烈對比，視法律如無物。

過程中，有名8旬阿嬤見到大批警方上門，緊張到血壓飆高暈眩，員警立即通報救護人員前來急救，經治療後並無大礙。她到了分局後得知須以賭博罪送辦，直呼「下次不敢再來賭博」。

警方當場查獲現場49歲負責人楊男、20歲莊姓、27歲吳姓男子兩員工等3人，以及43名賭客，並查扣賭資3萬5319元、籌碼764張、入會申請書900張、會員卡84張、麻將42副、電動麻將桌IC板21片，以及現場監視器系統及鏡頭、儲值機、點鈔機等物，警方詢問後，將楊等人依賭博罪嫌移送偵辦。

警方查扣賭資3萬5319元、籌碼、入會申請書、會員卡、麻將、電動麻將桌IC板，以及現場監視器系統及鏡頭、儲值機、點鈔機等證物。圖／讀者提供
警方查扣賭資3萬5319元、籌碼、入會申請書、會員卡、麻將、電動麻將桌IC板，以及現場監視器系統及鏡頭、儲值機、點鈔機等證物。圖／讀者提供
棋牌社為使賭客有賓至如歸感，均使用電動麻將桌，現場有水及茶包免費供應，並利用社群軟體隨時更新人數，藉此吸引客人上門。圖／讀者提供
棋牌社為使賭客有賓至如歸感，均使用電動麻將桌，現場有水及茶包免費供應，並利用社群軟體隨時更新人數，藉此吸引客人上門。圖／讀者提供
警方查緝過程中，8旬阿嬤賭客緊張到血壓飆高暈眩，經警通報救護人員治療後無大礙。圖／讀者提供
警方查緝過程中，8旬阿嬤賭客緊張到血壓飆高暈眩，經警通報救護人員治療後無大礙。圖／讀者提供

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