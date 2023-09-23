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新北三重老公寓起火 臥房內堆大量雜物及易燃物

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午新北市三重區自強路一棟舊公寓冒出火煙，消防局獲報出動大批車趕抵布水線撲滅火勢，消防人員殘火處理，發現臥房內所堆疊的大量雜物及易燃物品已被火燒毀，所幸現場沒有人受困、受傷，至於確切起火原因有待調查釐清。

據了解，新北市三重區自強路三段7巷一棟舊公寓3樓，今天上午10時30分左右竄出大量火煙，新北市消防局獲報出動50名消防人員、24輛各式搶救車輛趕抵，經布水線上樓灌救，火勢於上午11時35分撲滅。

消防人員殘火處理，發現起火點在起火戶臥房內，現場燒毀大量雜物及易燃物品，初估燃燒面積約15平方公尺左右，至於起火原因為何？有待火場鑑識人員調查後才能釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，以免火災發生時擴大燃燒或有延燒鄰戶之虞。另提醒民眾，5樓以下老舊公寓及建築物請務必安裝住警器，可於火災發生第一時間發揮預警動作，民眾得以在起火初期，及時滅火或是避難逃生，確保生命財產安全。

今天上午新北市三重區自強路一棟舊公寓冒煙起火，消防人車趕抵撲滅，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區自強路一棟舊公寓冒煙起火，消防人車趕抵撲滅，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝

公寓 火災 消防員 新北

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