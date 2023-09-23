板橋有8個里今年遭詐騙近7千萬 最新手法曝光

現今社會詐騙手法層出不窮，新北市板橋警察分局信義派出所日前統計，今年至8月底光是轄區8個里內詐騙案，就有188件，且金額高達近7千萬，詐騙手法第一名是假投資，遭詐騙年齡人數第一名是20至29歲，金額達560多萬；而長輩雖僅16人，但金額高達3707萬5497元。警方也曝光詐騙集團最新手法為「養、套、殺」。

今年至8月信義派出所轄區里內詐騙案共188件，第一名為重慶里41件、第二名華東里35件、第三名分別為和平里及華德里各26件；遭詐騙金額第一名則為華德里財損金額為2375萬1304元，轄內總財損為6966萬2679元。

另，詐騙手法前三名分別是假投資、假網拍、解除分期付款，遭詐騙年齡第一名是20至29歲、共46人，金額達560多萬；其次為30至39歲財損金額為310萬8405元；第三名為40至49歲，金額為589萬2982元；反而60至69歲僅16人，但財損卻是最高為3707萬5497元。

警方表示，以板橋警分局信義派出所轄區為例，遭詐騙年齡第一名為20至29歲剛入社會新鮮人，由於想要快速以投資方式來獲利，研判較容易遭受到此類型詐騙，人數才會最多。

板橋分局統計今年1月至9月，攔阻詐騙成功次數119件，詐騙集團以「養、套、殺」模式，運用「假投資」話術讓被害人誤認獲利，等取得信任後要求被害人增加投資額度，並匯款千元左右小額款項入被害人投資帳戶，等到被害人察覺有異時，就直接關閉投資網站，封鎖LINE帳號。

警方表示，除了呼籲民眾勿輕易相信詐騙集團的話術，或匯金錢給不認識的人；另也請金融機構行員除了確實釐清被害人與受款對象關係，如被害人稱透過網路網友介紹投資，投資標的為「虛擬貨幣」、「外幣」、「股票與期貨」等關鍵字，為目前常用詐騙手法，應立即通知警方到場。