蘆洲水河里辦公室遭砸真相…疑叫小弟頂罪沒給安家費？

昨天凌晨新北市蘆洲區水河里辦公室遭4煞持棒揮砸、潑漆、丟傳單（另1人在旁錄影），過程短短不到20秒眾煞逞凶後開車離去。蘆洲警方循線逮捕涉案5嫌，陳姓主嫌到案辯稱，他幫何男詐欺頂罪卻沒收到安家費，才會找友助陣揮砸洩憤，何男則否認向警稱「不認識對方」警詢後依毀損、妨害秩序等罪嫌將5人函送法辦。

據了解，主嫌陳姓男子（18歲）兩個月前才剛滿18歲，之前疑為新北市蘆洲區水河里長夫婿何男的小弟，卻因一起詐欺案件，何男承諾給陳一筆安家費卻沒履約，讓陳男懷恨在心計畫報復。

昨天凌晨陳男帶著一疊印有何男照片及寫著「何XX你這王八蛋……利用小弟去做詐欺……事後不理不睬……你要輸贏隨時奉陪」的傳單，開車載著15、16歲4名未成年友人來到水河里辦公室外，眾煞一下車1人在旁錄影，另4人則分持球棒朝著里辦鐵捲門揮砸、潑漆、丟撒傳單。整過程短短不到20秒，眾煞逞凶後旋即開車離去。

昨天上午轄區警方網循發現一段惡煞砸里辦影片，派員前往里辦處了解，旋即調閱沿路監視器畫面以車追人，鎖定犯嫌身分。昨天上午8時許先在五股區成泰路一段逮捕主嫌陳男，後續再逮捕涉案另4少到案說明。

偵詢時，主嫌陳男一度辯稱是與何男有債務糾紛，警詢問他「是甚麼樣的欠債」陳男卻交代不清，經循誘陳男才坦承是之前幫何男詐欺頂罪，卻沒收到安家費，才會怒找4名未成年友人助陣，朝里辦揮砸洩憤。