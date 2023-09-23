消防員殉職立委促組工會 陳建仁：傾聽訴求、要研議
屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司廠房，昨發生大火造成百人死傷，目前已知4消防員殉職。國民黨立委洪孟楷今質詢行政院長陳建仁時表示，消防團體今再度訴求要組工會才能改革，要陳建仁表態。陳建仁答詢表示，消防員屬公務員，任何事都是要研議，會傾聽訴求，重視消防弟兄權益。
立法院今邀行政院長陳建仁等官員到立法院進行登革熱專案報告，洪孟楷質詢時表示，他知道公務員不能組工會只能組協會，但消防員殉職憾事一再發生，缺乏退避權、資訊權和調查權等，組工會才更有可能改革，連台鐵都要公司化改革，消防只能鐵板一塊？
陳建仁答詢表示，他的態度就是好好了解消防弟兄訴求，好好說明，任何事都是要研議，他會重視消防弟兄權益，傾聽訴求。
洪孟楷也質詢問屏東大火情況、未來如何避免悲劇？陳建仁答詢表示，進入火場，應該要能了解廠區各項物資佈置，但這次消防弟兄，並沒有得到這些資訊，一進去就爆炸，原因則還需要調查。
陳建仁也說，要有更多資訊，才能在火災現場保障消防員安全，未來會請消防署精進，看如何在行前進入火災現場前，得到更多資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言