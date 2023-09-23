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同居女友提分手 男友強逼「分手砲」 遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市簡姓男子不爽同居女友於今年3月提出要分手，簡男開口要求二人再發生最後一次性行為遭拒，竟以要找同居女友的女性友人麻煩做為要脅，同居女友憂心好朋友無辜被拖下水，只有勉為其難答應簡男要求，新北地檢署日前依強制性交罪嫌起訴簡男。

起訴指出，簡男與女友一起共同居住在新北市新莊區，今年3月中，女友提出分手要求，引起簡男情緒大爆炸，要求二人再發生最後一次性行為遭拒，簡男竟以要找同居女友的女性友人麻煩做為要脅，其同居女友憂心好朋友無辜被拖下水，只有答應簡男要求，與其發生性行為，因心有不甘，女友隔天前往警局報案提告。

簡男到案後及檢方偵查時，坦承確有以言語要脅同居女友與其發生性行為，當庭出具悔過書表達懺悔之意，且已與前同居女友達成和解，檢察官認為簡男犯後態度良好，日前依強制性交罪嫌起訴簡男，並建請法院從輕量刑或予以緩刑宣告。

示意圖／Ingimage
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女友 性行為

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