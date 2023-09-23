未察覺左轉燈號釀死亡車禍 北市府選10處設告示牌

台北市仁愛路3段與復興南路口於8月份發生一起死亡交通事故，由於駕駛未查看左轉燈號，逕行左轉而釀禍。台北市交通管制工程處長劉瑞麟表示，會請交通警察大隊調查取締、肇事違規左轉件數較多的路段，於該處設置宣導性告示牌；北市交通警察大隊長陳勇華表示，會先挑選10處，試辦期預計為3個月。

據了解，該起事故發生於8月6日晚間為67歲汽車駕駛，沿著復興南路一段要左轉時，沒有等到「左轉箭頭綠燈」亮起，直接左轉，沒想到，對向車道的22歲機車駕駛煞車不及直衝撞上，機車騎士當場彈飛、頭部撞擊地面，送醫不治。

該起事件引起台北市長蔣萬安關注，他說，駕駛可能不熟悉路況，不知道有「左轉箭頭綠燈」，建議在特定路段設置提醒標語告示牌，先試行一陣子觀察是否能降低事故發生率。

劉瑞麟表示，路口增設過多標語告示牌，恐讓民眾接受太多訊息，尤其台北市有2700多組號誌，「左轉箭頭綠燈」又有500多組，難以全面增設，目前會先請交通警察大隊調閱民眾不清楚、違規左轉件數較多的路段先行試辦。