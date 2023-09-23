快訊

影／明揚大火遭爆料疑「血汗工廠」 網路曝黑歷史

TPASS月票10月2日擴大實施 台鐵上線區域及售價出爐

MLB／勇士亞古納辦到了！40轟60盜史上第一人

未察覺左轉燈號釀死亡車禍 北市府選10處設告示牌

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市仁愛路3段與復興南路口於8月份發生一起死亡交通事故，由於駕駛未查看左轉燈號，逕行左轉而釀禍。台北市交通管制工程處長劉瑞麟表示，會請交通警察大隊調查取締、肇事違規左轉件數較多的路段，於該處設置宣導性告示牌；北市交通警察大隊長陳勇華表示，會先挑選10處，試辦期預計為3個月。

據了解，該起事故發生於8月6日晚間為67歲汽車駕駛，沿著復興南路一段要左轉時，沒有等到「左轉箭頭綠燈」亮起，直接左轉，沒想到，對向車道的22歲機車駕駛煞車不及直衝撞上，機車騎士當場彈飛、頭部撞擊地面，送醫不治。

該起事件引起台北市長蔣萬安關注，他說，駕駛可能不熟悉路況，不知道有「左轉箭頭綠燈」，建議在特定路段設置提醒標語告示牌，先試行一陣子觀察是否能降低事故發生率。

劉瑞麟表示，路口增設過多標語告示牌，恐讓民眾接受太多訊息，尤其台北市有2700多組號誌，「左轉箭頭綠燈」又有500多組，難以全面增設，目前會先請交通警察大隊調閱民眾不清楚、違規左轉件數較多的路段先行試辦。

他說，告示牌的製作約2週能夠完成，屆時架設上去後，會先試辦三個月時間，觀察是否能夠減少相關事故，「民眾熟悉之後路況，再搭配實線左轉道，應該就能撤除。」

台北市交工處攜手交通警察大隊，先調查易肇事的路段設置告示牌，預計為試辦3個月。示意圖。記者邱書昱／攝影
台北市交工處攜手交通警察大隊，先調查易肇事的路段設置告示牌，預計為試辦3個月。示意圖。記者邱書昱／攝影

告示牌

延伸閱讀

畜產會進口蛋資料來了 北市衛生局一看傻眼：都是公開資料

質疑北市府大小眼！批索資雞蛋流向遭卡 苗博雅酸：是因沒加入國民黨？

國1水上匝道死亡車禍 女童被救出與父親天人永隔

議員索進口蛋資料遭疑大小眼 北市府澄清公開透明已補送

相關新聞

未察覺左轉燈號釀死亡車禍 北市府選10處設告示牌

台北市仁愛路3段與復興南路口於8月份發生一起死亡交通事故，由於駕駛未查看左轉燈號，逕行左轉而釀禍。台北市交通管制工程處長...

前一天臨櫃匯款遭阻詐 隔天派車手親取「茶葉」下場慘了

台南市警二分局昨接獲前一日才在銀行成功攔阻60多歲陳姓男子來電諮詢，詐騙集團仍不死心，相約面交投資股票211萬元，經警勸...

影／七旬嬤渴望愛情 2度網戀「跨國醫師」 警銀這招守百萬荷包

台中市71歲徐姓婦人渴望愛情，2年前在網路結識自稱跨國救援，實為詐團假冒的醫師，遭騙30萬元；前天她到銀行匯款183萬元...

影／台南男戴安全帽穿雨衣行竊 移動監視器鏡頭仍被逮

台南東區瑞吉街工地5日報案，原置放工地內施工用電纜線遭竊，損失約17萬元，台南市警一分局檢視監視器，發現一名身穿雨衣、頭...

在美女兒AirTags追縱 警跨海連線尋獲失智迷途翁

新北市患有失智症74歲曾姓老翁誤將台北市文山區當成住家所在的新店區，在外遊蕩10個小時無法回家，家人報警請求協尋，文山一...

台中老翁「腳麻」跌1米深水溝 六旬勇伯趕緊救起

台中市82歲吳姓老翁騎電動代步車外出散步，半途電動代步車沒電，吳起身查看卻一陣暈眩、腳麻，整個人跌進約1米深的水溝內；由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦