前一天臨櫃匯款遭阻詐 隔天派車手親取「茶葉」下場慘了

台南市警二分局昨接獲前一日才在銀行成功攔阻60多歲陳姓男子來電諮詢，詐騙集團仍不死心，相約面交投資股票211萬元，經警勸阻後配合以茶葉偽裝現鈔裝在袋子內，依約前往安平區面交時，27歲林姓車手打開紙袋一看茶葉呆愣之際，當場被蜂湧而上員警逮捕。

台南市警察局二分局海安派出所調查，陳男21日下午2時40分許至民生路段某銀行櫃台，欲臨櫃匯款211萬，經行員得知欲投資股票用，聯絡員警到場，經員警以多個實例向他說明，這才打消匯款念頭，但因陳男對相關投資細節不願深談，員警也留下派出所電話，提醒他如有任何問題，隨時可來電諮詢。

陳男昨天一早來電告知，詐騙集團獲知他臨櫃匯款遭阻，指要派人來親取現金。經員警勸阻後，並配合以茶葉來偽裝現金裝放在袋子內，依約前往安平區某國小旁的涼亭面交，林姓車手一打開袋子，看見滿滿茶葉愣在現場之際，周邊埋伏員警一湧而上，林男仍頑強抵抗，還是被員警上銬逮捕帶回調查。