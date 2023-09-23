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前一天臨櫃匯款遭阻詐 隔天派車手親取「茶葉」下場慘了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局昨接獲前一日才在銀行成功攔阻60多歲陳姓男子來電諮詢，詐騙集團仍不死心，相約面交投資股票211萬元，經警勸阻後配合以茶葉偽裝現鈔裝在袋子內，依約前往安平區面交時，27歲林姓車手打開紙袋一看茶葉呆愣之際，當場被蜂湧而上員警逮捕。

台南市警察局二分局海安派出所調查，陳男21日下午2時40分許至民生路段某銀行櫃台，欲臨櫃匯款211萬，經行員得知欲投資股票用，聯絡員警到場，經員警以多個實例向他說明，這才打消匯款念頭，但因陳男對相關投資細節不願深談，員警也留下派出所電話，提醒他如有任何問題，隨時可來電諮詢。

陳男昨天一早來電告知，詐騙集團獲知他臨櫃匯款遭阻，指要派人來親取現金。經員警勸阻後，並配合以茶葉來偽裝現金裝放在袋子內，依約前往安平區某國小旁的涼亭面交，林姓車手一打開袋子，看見滿滿茶葉愣在現場之際，周邊埋伏員警一湧而上，林男仍頑強抵抗，還是被員警上銬逮捕帶回調查。

警方在他身上起獲投資公司開具211萬元收據、印章、現金1萬多元、手機2支等證物，據調查，他以收取詐金2%代價擔任車手。警方詢問後，將他依涉嫌詐欺罪嫌送辦外，並將追查詐騙集團幕後共犯。

警方在林姓車手身上起獲投資公司開具211萬元收據、印章、現金1萬多元、手機2支等證物。圖／讀者提供
警方在林姓車手身上起獲投資公司開具211萬元收據、印章、現金1萬多元、手機2支等證物。圖／讀者提供
陳姓男子配合以茶葉偽裝現鈔裝在袋子內，依約前往安平區面交時，林姓車手現身取款時，打開紙袋一看茶葉呆愣之際，當場被蜂湧而上員警逮捕。圖／讀者提供
陳姓男子配合以茶葉偽裝現鈔裝在袋子內，依約前往安平區面交時，林姓車手現身取款時，打開紙袋一看茶葉呆愣之際，當場被蜂湧而上員警逮捕。圖／讀者提供

詐騙集團 茶葉 車手

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