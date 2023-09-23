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影／七旬嬤渴望愛情 2度網戀「跨國醫師」 警銀這招守百萬荷包
台中市71歲徐姓婦人渴望愛情，2年前在網路結識自稱跨國救援，實為詐團假冒的醫師，遭騙30萬元；前天她到銀行匯款183萬元，被行員識破報警，徐婦道出，這次是跟沙烏地阿拉伯戰場醫生「談戀愛」，警方查看對話紀錄明顯是詐騙集團所為，苦勸徐婦才成功阻詐。
71歲徐姓婦人在網路認識由詐騙集團假冒的醫生網友，每天噓寒問暖成功取得婦人信任，並辯稱在沙烏地阿拉伯擔任醫生，因戰火猛烈，需要婦人協助支付私人飛機費用，要求她轉帳183萬元，存入詐團提供的比特幣帳號內。
前天上午10點多，徐婦前往國泰世華提領現金，因金額龐大經行員關心提問後，發現婦人說法不一、神情慌張，行員察覺有異立即通知轄區警員到場了解。
警方關心徐婦提款用途，徐婦稱家中要裝潢，但細問之下婦人家中沒有需要裝潢等跡象；警方查詢資料發現，徐婦2年前也因網戀交友被詐騙30萬元，對方同樣假冒為戰地醫師，徐婦再次落入詐騙集團設下的愛情溫柔鄉。
巡佐林金元、警員黃士騰不敢大意，查看對話紀錄均為簡體字，更加確信徐婦不是在談網戀愛情，而是詐騙集團設下的陷阱，經警方、行員耐心解說後，徐婦才驚覺又遇到詐騙，感謝警方與行員熱心協助，守住辛苦賺來的百萬積蓄。
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