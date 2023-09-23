影／台南男戴安全帽穿雨衣行竊 移動監視器鏡頭仍被逮

台南東區瑞吉街工地5日報案，原置放工地內施工用電纜線遭竊，損失約17萬元，台南市警一分局檢視監視器，發現一名身穿雨衣、頭戴安全帽男子進入工地，四處尋找下手目標，發現監視器鏡頭還持棍移動轉向，惟經警多日蒐證，昨天在山上區逮捕33歲林姓竊賊送辦。

市警一分局莊敬所調查，林男得手後，將竊取的電纜線變賣8000元，作為生活費用，並已花用殆盡。所長郭仲正等人昨持台南地院核發搜索票前往其住處，當場還查獲安非他命3小包、含袋重共1.4公克。

莊敬所5日受理轄內一處工地報案，稱原本置放在工地內預備施工用的電纜線遭竊，損失約17萬元，經警方檢視其工地監視器發現林男涉嫌重大，他作案時身穿雨衣、頭戴安全帽，進入工地後四處尋找下手目標，瞥見工地現場有監視器後還躲到死角，利用棍子將鏡頭轉向朝外，致畫面嚴重晃動。

警方經多日勘查蒐證、過濾比對相關線索後，終於掌握到林男身分及行蹤，隨即向台南地院申請搜索票，昨將他逮捕到案，當場也查獲安非他命，警方詢問後依涉竊盜罪、違反毒品危害防制條例移送法辦。

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